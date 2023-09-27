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【韓國女團】New Jeans香港限定店開幕 必買bunini+飛天小女警+特別版環保袋【內附地址】

休閒消費 12:19 2023/09/27

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熱門 林作 名校專區 你好，我的大夫 區區有好校 新手爸媽 東張西望 30＋減肥 MIRROR

超人氣韓國女團New Jeans香港快閃店9月28日開幕，粉絲要留意喇。

一出道便橫掃韓國各大音源榜冠軍、連奪多個新人獎，《Hype Boy》、《Super Shy》Dance Challenge跳到街知巷聞的超人氣韓國女團New Jeans，即將要在香港開設期間限定POP-UP STORE啦！

最新影片推介：炎明熹專訪

TOPick柴犬追星

New Jeans早前在韓國聯乘LINE FRIENDS推出超可愛周邊，已掀起搶購熱，今次香港POP-UP STORE除了帶來bunini和POWERPUFF GIRLS X NJ系列周邊之外，更有限定環保袋及巨型打卡位。POP-UP STORE將於明天開幕，各位Bunnies準備好了嗎？即睇產品及地點詳情！

講起New Jeans，一定會想起兔仔。香港POP-UP STORE將發售多款bunini系列商品，分別有毛公仔、吊飾、咕𠱸等不同尺寸，Bunnies們除了可挑選代表本命成員的bunini，更可為bunini購買服飾，隨時更換心愛造型。校園風、運動風、Y2K亦得，超可愛！

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於早前推出的第二張迷你專輯《Get Up》中，New Jeans驚喜聯乘飛天小女警，化身成可愛的精靈仙子，擄獲不少粉絲的心。今次香港POP-UP STORE亦有多款THE POWERPUFF GIRLS聯乘商品，如Phone Case、鎖匙扣、文具、Airpods套、貼紙等等。同場更有多款NJ GET UP短袖T恤，五位成員齊集、各成員各自的漫畫版圖案都有。

要提提大家，凡選購 NewJeans IP 商品滿$300或以上，即可以$79加購「 NewJeans 2nd EP 《GET UP》rPET環保袋」一個，同樣印有五位成員的漫畫版圖案，黑白袋身相當型格，以藍色挽帶作點綴十分特別，甚具收藏價值！

*NewJeans IP合作商品數量有限，每人同款只限購買一件，數量有限、先到先得。

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NewJeans POP-UP STORE
各商品將於9月28日上午11時開始發售

地址：

LINE FRIENDS POP-UP STORE @ Hysan Place
LINE FRIENDS POP-UP STORE @ apm

記者：吳霆俊

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