【寵妻好男人】張馨月撒嬌以愛的抱抱慰妻　林峯由chock峯變暖爸：婚後變踏實

▲ 林峯出招氹妻成網民熱話！

林峯跟內地模特兒張馨月於2019年結婚，婚後育有一女Luna（乳名：格格），林峯亦由過往的「chok峯」變愛妻號兼暖爸。

最近林峯完成劇集《家族榮耀之繼承者》的拍攝工作，即陪太太張馨月「追星」，往成都欣賞蔡依林演唱會，林峯於機場的寵妻舉動成為網民焦點！

張馨月日前分享數張照片，有老公陪睇騷的她大放幸福閃光燈，她寫道：「時隔四年，没看成Jolin演唱會的遺憾終於補上了，謝謝老公林峯，愛你」

【廿四孝爸爸】伴張馨月+格格遊動物園 林峯做Family Man傍實妻女超暖心

▼ 點擊圖片放大 +4 +3

幫太太推行李喼

林峯並非純粹在鏡頭前晒恩愛，有內地網民於成都機場巧遇二人辦理登機手續，只見張馨月如小女孩般向林峯撒嬌，而林峯即出招氹妻，抱抱張馨月如氹女兒一樣。

另外有媒體拍得林峯負責拖行李和拿著一袋日用品，至於張馨月只拿著名牌包包上機。

▼ 點擊圖片放大 +11 +10

無懼男神形象崩壞

婚後的林峯可說被妻女成功收復，除卻工作外，其餘時間也陪著張馨月和女兒Luna。今年初，林峯跟張馨月一起見證女兒首天上學，好爸爸管接管送，待女兒放學後一家三口去逛超市。

8月中，他趁拍劇空檔帶妻女到大馬的動物園，享受親子樂，林峯全程拖著女兒，又幫太太揹手袋，完全放下「林公子」的型男形象。

▲ 林峯真係成個住家男！

【男神崩壞】43歲林峯驚現禿頭危機 網民 : 婚後顏值斷崖式崩壞

妻女成工作動力

出名貪靚的林峯自成為人父後，沒以前般注重打扮，此外他更出現禿頭危機，事緣內地曾瘋傳一張林峯頭頂髮量變稀疏的照片。

對於由型男變暖爸，林峯曾於訪談中謙稱並非型男，他直言婚後變踏實，當回家看到太太和小女兒，覺得所有的事都值得，亦是其工作動力。

▼ 點擊圖片放大 +8 +7

最新影片推介：炎明熹專訪