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【炎明熹演唱會】Gigi歌迷為偶像個唱設計紀念品　炎明熹：樣樣都好靚

娛樂 13:18 2023/09/27

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即將在九展舉行一連兩場《炎明熹Gi-FORCE演唱會》的炎明熹（Gigi），每日在課餘時間加緊練歌、排舞，而Gigi的一班忠粉，同樣忙於為偶像開show造勢，設計了一系列演唱會紀念品。
 
今次的紀念品包括兩款不同設計的演唱會Tee、火炬造型官方手燈、手幅套加文件夾套裝、毛巾、與演唱會主題呼應的星球鎖匙扣、還有印上Gigi多張靚相的2024年月曆，而今次演唱會的主題Logo，同樣由歌迷會負責設計。

【聲夢傳奇】炎明熹親揭兒時可怕經歷留陰影　Gigi錯過同輩玩樂時光：一定有犧牲【有片】

炎明熹與是次演唱會所有紀念品。

紀念品率先睇
 
當日Gigi先睹為快，看到歌迷為她準備的演唱會紀念品，表現相當興奮，尤其看到可以因應現場播放的歌曲，自動轉換不同顏色的火炬造型官方手燈特別好奇。

她說：「歌迷會幫我安排咗呢一系列嘅演唱會紀念品，樣樣都好靚，其實自己讀設計，都想學以致用，下次再有機會開演唱會嘅時候，希望可以親自參與，為自己嘅演唱會設計紀念品。」

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  • 演唱會紀念Tee 演唱會紀念毛巾
    • +3

    Gigi感激粉絲支持

    歌迷對偶像痛愛有加，除早前為慶祝Gigi入行兩周年，舉行大型嘉年華及義賣活動，為流浪動物機構籌款。

    此外，還安排多架印有Gigi演唱會海報的巴士，在港、九、新界多區的主要巴士路線穿梭，而當中最矚目，還有在銅鑼灣百貨公司外牆的巨型LED大屏幕，買了長達一分鐘的廣告，祝賀偶像開show，Gigi早前還冒雨到現場打卡，感激fans的痛愛與支持。

    炎明熹專程去打卡。

    免費派發雪糕
     
    同時，歌迷會將會一連兩日，在Gigi演唱會場地、九龍灣國際展貿中心地下避車處，安排一輪雪糕車，免費派發雪糕給觀眾。
     
    「架車會印有我演唱會嘅造型相，仲會配合演唱會嘅太空主題，所以成架車都係紫藍色，模仿銀河系嘅色調，買咗飛入場嘅朋友記得早啲嚟食雪糕打卡，我都好鍾意食雪糕，好想食，但要開show保養把聲，所以今次有得睇、冇得食。」Gigi扁嘴說。

    最新影片推介：炎明熹專訪

    TOPick柴犬追星

    撰文 : TOPick柴犬出動

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