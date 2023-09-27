【購物優惠】Big C進駐香港3年內增至99間分店　即日至國慶假購物享92折

▲ Big C由即日起至10月2日推出限時開業優惠，全場享92折優惠。（fb@Big C）

中秋節及國慶假期將至，又是全家出動玩樂購物的時候！泰國連鎖超市Big C首批香港門市正式揭幕，即日起至10月2日推出限時開業優惠，除可享全場92折優惠外，指定日子購物滿100元，更可以優惠加購梳打水、辣魷魚和泰國版香蕉味百力滋等。

主打售賣泰國零食飲品、急凍食品、醬料及各種家居用品的Big C昨日舉行揭幕禮，Big C 行政總裁 Aswin Techajareonvikul 、執行副主席 Thapanee Techajareonvikul 、泰國駐港總領事 Chaturont Chaiyakam等人出席。

Big C表示，將有興趣投資啟德發展項目，認為啟德位於城市中心﹑靠近海濱，希望啟德成為未來發展的典範。

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除早前已收購香港泰國生活百貨「阿布泰」的24間店舖，Big C香港是拓展泰國、老撾、柬埔寨及越南業務以外的首個據點，計劃未來3年內，每年開設25間分店，預計至2026年底，本港店舖數目將增至99間。

預計銷售額於3年內達到10億，而之後一年則達15億。

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Big C由即日起推出限定開幕慶，10月2日前購物均可獲92折優惠，而在本月29日前，購物滿100元，更可加換購指定貨品，包括1元梳打水、3元泰國版香蕉味百力滋、5元辣魷魚、5元青草膏、9元足浴包。

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責任編輯︰王明芳