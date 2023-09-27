【睡眠好習慣】子女深夜11點仍無心睡眠 5個秘訣從小培養睡眠好習慣

新學年開始，不少家長高呼自己小朋友往往晚上11、12點仍「無心睡眠」，即使提前關燈上床亦難以入睡，或者有幼稚園小朋友不能自行入睡，須與家長同床共枕等，令到不少家長帶子女求醫。《衛生署》製作了兒童睡眠攻略，同父母分享如何培養兒童睡眠好習慣的秘訣。

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所謂好習慣要自小培養，故此在嬰幼期開始就要幫助兒童良好的睡眠習慣。衛生署建議家長，首要條件須提供舒適的睡眠環境，幫助寶寶安睡的第一步。其次家長應確保室內溫度適中和空氣流通，並讓寶寶穿著適量衣服；亦可使用棉質被單，以避免他們的敏感不適。

直到寶寶約兩至三個月大時，父母開始察覺寶寶睡眠較為規律，如日間的時候比較活躍、晚間睡得長一些，這時候父母就可幫助他建立良好的睡前常規，讓他習慣每完成一些固定活動後，便到睡覺的時間。例如睡前約20分鐘讓寶寶吃飽，就可與他進行一些靜態活動，如換片、講故事、聽音樂，以作入睡的準備。當寶寶學習自行入睡，家長須在寶寶開始有睡意的時候，就將他放上嬰兒床。家長可道晚安後離開，讓寶寶自己進入夢鄉。

父母不應讓寶寶依賴吃奶、抱在懷中輕搖、輕拍或步行的方法才肯入睡，否則寶寶難以建立好的睡眠習慣。當寶寶睡醒後，可進行各種各樣活動，而多做體能運動，對孩子的健康很有益處。以兩歲以下的嬰幼兒來說，父母日常可多帶寶寶到戶外，例如到公園活動，讓手臂、手和腿直接接觸陽光，有助身體製造維生素D並吸收鈣質，使骨骼強壯。而孩子多做運動，亦有助強化肌肉，訓練手腳協調。

至於兩至六歲的學前兒童，，亦應每天分段進行並累積至少三小時的體能活動量。其實運動是不需要過多的規範或組織的，孩子自然隨性的跑跑跳跳，往往是最快樂的活動。當然，孩子玩耍時，家長必須在旁看管，以免發生危險。另一方面，家長應限制孩子靜態活動的時間，避免孩子長時間坐着和觀看電子產品如電視、遊戲機、電腦、手提電話等。孩子也應透過不同體驗發展活動、語言和社交能力。從小培養兒童有正確的睡眠習慣，並鼓勵他們建立自己的運動興趣，對兒童的快樂成長是有很大幫助的。

兒童睡眠好習慣的秘訣

1.舒適睡眠環境

2.室內溫度適中，穿著合適衣服

3.睡前可進行一些固定活動作睡前準備

4.當寶寶有睡意前應放在嬰兒床上讓其自行入睡

5.多到戶外活動

6.避免觀看電子產品

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責任編輯︰王明芳