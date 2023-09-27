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【脂肪肝】35歲男每天喝1飲品肝臟「一片白」　醫生：恐患肝癌腦中風【附護肝食物】

醫生診症室 13:01 2023/09/27

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35歲每天喝1飲品患脂肪肝，超聲波檢查顯示肝臟「一片白」。

飲食習慣與身體健康息息相關。台灣一名35歲的打工仔每天中午都吃外賣便當，並喝含糖手搖飲品，加上長時間久坐，體檢時發現患上中重度脂肪肝，肝臟「一片白」，醫生指男子日後患三高、心臟病、腦中風的風險將較正常人高。

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活得健康啲

根據《自由健康網》、《中時新聞網》報道，北投健康管理醫院副院長梁程超分享病例，指該名男患者每天上班都吃外賣便當，並喝1杯含糖手搖飲品，他早前進行體檢，腰圍達112厘米，超過男性正常標準的90厘米；抽血檢查發現其三酸甘油脂指數為239mg/dl，亦高於標準值上限的150mg/dl；腹部超聲波亦顯示其肝臟位置「一片白」，已罹患中重度脂肪肝及代謝症候群，日後患三高、心血管疾病和腦中風的機會將高於正常人。

梁程超表示，脂肪肝已成為全世界慢性肝病的主要元兇，脂肪肝有機會演變成慢性肝炎、肝硬化，甚至肝癌。他續指，脂肪肝的形成與攝取過多糖分、澱粉、酒精和熱量有關，而大多手搖飲品都會添加「高果糖玉米糖漿」，這種果糖只能被肝臟代謝成脂肪及尿酸，再加上過量攝取熱量，長久下來會形成脂肪肝。

8類護肝食物

台灣營養師余朱青表示，護肝要從減輕肝臟負擔做起，平日保持均衡飲食，吃原形食物，多吃蔬果，少吃加工食物。她指出，吃對食物是護肝的有效方式，建議進食含以下8類營養素的食物：

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責任編輯：羅嘉欣

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