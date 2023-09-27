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【單親媽媽】28歲單親媽有車有樓相親 為3歲兒子找新爸爸1個條件被鬧自私

育兒經 13:30 2023/09/27

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究竟是什麼條件被人鬧自私呢？

現代女性愈來愈強，高薪厚職有車有樓，不用靠男人生活，不過愈強的女性找對象就愈難，因此在內地就衍生出不少在相親活動，近日一名單親媽媽參加在公園的徵婚活動，她一手抱著兒子，另一手拿著牌子，裡面寫上有車有樓，年薪達60萬人民幣(約64萬港元)，但因一個條件，令在場的男士卻步。

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據內地的媒體報導，一名28歲的單親媽媽，想要為自己的3歲兒子找個好爸爸，她有房有車，樣貌娟好，年收入高達60萬人民幣(約64萬港元)，但對結婚對象的要求卻不高，只要大學畢業，能與家庭和睦相處就行。然而看似門檻很低的她卻還有一個特殊條件，令在場不少男士卻步；她表示，只想要一個能對自己的兒子好的男人，不希望孩子受到不平等的待遇或欺負，所以要求「不想再生小孩」。

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言論一出，很多網民都指這名媽媽太自私，不考慮男人的感受和權利，「誰願意嫁給一個不肯生孩子，只能養妻小一輩子的人？她以為孩子是高尚的，但其實她很自私，她需要的不是丈夫，而是保母」、「有自己的孩子，卻不肯替丈夫生孩子？雖然條件不錯，但恐怕很難找到合適的男人」。

但這名單親媽媽卻堅持自己的想法，理直氣壯表示自己收入很好，也是本科學歷，質疑

哪個男人不願意接受呢？他不需要賺很多錢，甚至不需要工作，我養他也行，只要待在家照顧兒子。

另外，也有人認為這名單親媽媽受過感情傷害，才會做出這樣的選擇，

她不需要錢，只要一個在幸福家庭中長大的好男人，但問題是她沒有為對方著想，這樣自私的心態若不改變，無論跟誰結婚，都不會幸福。

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責任編輯：王明芳

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