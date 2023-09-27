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【湯馬戀】湯洛雯否認向馬國明落封口令　激減20磅戒甜呻辛苦

娛樂 13:25 2023/09/27

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熱門 林作 名校專區 你好，我的大夫 區區有好校 新手爸媽 東張西望 30＋減肥 MIRROR

狀態超好！

湯洛雯日前出席活動，穿上露肩晚裝上陣的她，明艷照人，狀態極佳，原來她以戒糖減肥，成功減掉20磅，但因不能吃甜品十分辛苦，初期變得十分躁底，會發忟憎，加上籌備婚禮壓力大，令馬國明受罪。

雖然減肥辛苦，惟靚湯仍希望再減5磅，故會繼續努力Keep Fit！

【飛常日誌】馬國明澄清婚事如期舉行　自爆湯洛雯曾呻辛苦全力協助未婚妻

澄清沒有下封口令

對馬國明表示收封口令而未能透露年底婚禮一事，靚湯接受傳媒訪問解釋實情婚禮細節無向他透露太多，即使對方想幫手，但她不想多費唇舌解釋，故馬明所知不多，她亦希望婚禮有私隱，不想全部公開。

靚湯指馬明只知他自己的禮服和兄弟的禮服，又指為籌備婚禮感到大壓力，因為半年前完全沒有理會，大日子逼近，發現很多事情十分複雜。

狀態大勇！

歐洲影婚照

她又望婚禮可以簡單一點，故婚禮沒有玩新郎和開門利是環節，只想兄弟姊妹扮靚靚出席。

她亦澄清有關婚禮延期的傳聞，透露婚禮將如期舉行，稍後將如期出發去歐洲影婚照，並指籌備工作亦已大致完成，但就因為不想婚禮變成一個活動，而想保持低調，拒絕透露更多婚禮詳情。

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撰文 : TOPick柴犬出動

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