【假日好去處】太空館10.1起推2齣新電影　《珊瑚礁冒險隊3D》《動物王國》票價24元起

▲ 太空館10.1推2齣新電影分別是《珊瑚礁冒險3D》及《動物王國》，票價24元起。（DEFINITION FILMS圖片）

香港太空館天象廳本周日（10月1日）起放映全新立體球幕電影《珊瑚礁冒險隊3D》和球幕電影《動物王國》，分別帶領觀眾探索海底世界和認識動物王國。票價由24元起，放映日期分別至明年3月及6月底。

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《珊瑚礁冒險隊3D》講述三條小魚的珊瑚礁家園遭到捕撈拖網漁船的無情摧毀，牠們為尋找傳說中的「魔法珊瑚礁」──一個各種海洋生物和諧共處的隱世天堂，展開一場冒險之旅。小魚們在旅途中探索神秘的海底飛機殘骸，其後遇上水母群、八爪魚、鮟鱇魚和海豚等各種令人難忘的動物，更走到外太空歷險。沿途危險重重，三條小魚要智勝飢餓的鯊魚、避開污染的區域及克服其他威脅，才能到達牠們的理想新居。節目片長26分鐘，放映日期至2024年3月31日，節目放映時間為平日下午2時及晚上6時20分；周末及公眾假期放映時間為下午12時30分及下午5時。

《動物王國》將帶領觀眾到地球的各個角落，探索6個動物家族的棲息地。觀眾可深入了解細小昆蟲的世界，見證牠們默默耕耘，維持大自然的微妙平衡；與鳥兒一起翱翔，揭開國王企鵝的秘密生活；另會潛入海洋深處，揭示浪花下繁盛繽紛的魚群生活；亦會勇闖兩棲及爬行類動物的領域，挑戰最兇猛的掠食者。最後走進哺乳類動物的世界，尋找牠們與人類的共通之處。節目片長39分鐘，放映日期至2024年6月30日。節目放映時間為平日下午5時；周末及公眾假期放映時間為上午11時、下午3時30分及晚上8時。

為響應「香港夜繽紛」活動，天象廳會從9月29日至11月26日（10月1日除外），逢星期五、六、日及公眾假期，於晚上9時15分加開一場天象節目或球幕電影。

節目票價為24元（前座）和32元（後座）。門票現於香港太空館票房和城市售票網發售。香港太空館位於九龍尖沙咀梳士巴利道10號，逢星期二休館（公眾假期除外）。有關節目詳情，可瀏覽網頁，或致電2721 0226查詢。

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責任編輯：陳麗娜