【直私面試】拔萃男書院附屬小學10月中面試　題目具挑戰性考思維反應

▲ 拔萃男書院附屬小學10月中面試，題目具挑戰性。

直資一條龍名校拔萃男書院附屬小學（下稱男拔附小）深受家長歡迎，每年有約4,000人報名，爭奪150個學位，競爭相當激烈。該校將於10月中旬進行面試，家長可以留意收生準則及面試流程。

男拔附小所有申請者都會獲邀參加在10月中舉行的首輪面試，校方已在9月底通知家長有關面試詳情。綜合資料顯示，該校收生準則方面，首輪面試及次輪面試分別佔30%及55%；成績及其他表現佔5%；其他條件佔10%，包括父親或兄長為畢業生、兄長現正就讀、有聖公會領洗紙。

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面試佔收生準則高達8成半，所有申請人都獲安排參與首輪小組面試，約3至4人為一組，但不會有合作環節，小朋友會聆聽錄音指令完成任務。校方會揀選約400人進入第二輪面試，小朋友將單獨面見校長、校董及入學組主任。面試約10分鐘，之後有約2分鐘與家長會面，了解家長為何選讀該校、學校的教育理念與家長是否一致等。

拔萃男書院附屬小學羅錦麗校長曾表示，面試會考小朋友的思維及反應，希望取錄自信、反應敏捷、有思考能力和創意的學生。她認為從面試可留意小朋友是否專注，因錄音只會播放一次，其中會聽一個故事，然後按指令擺放物件或作分類等。小朋友會到不同房間等待面試，期間老師會觀察學生的表現，雖不計分，但有備註。

羅校長指出，面試題目必定有挑戰性，較一般5歲孩子的知識水平為深，但希望在面試中看到小朋友的真性情。

男拔附小全年學費為$53,140，分10期繳交。該校設有獎學金，獎勵學科成績優異或在體育、音樂、藝術等方面有出色表現的學生。小六學生只要成績及表現符合學校基本要求，將毋須再經考試或參加升中派位，直升拔萃男書院。

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責任編輯︰王明芳