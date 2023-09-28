【迪士尼樂園】魔雪奇緣世界建築團隊挪威實地考察　首度採用發聲機械人讓賓客恍如置身電影

▲ （吳穎嵛攝）

籌備七年的香港迪士尼樂園全新園區「魔雪奇緣世界」將於11月20日開幕，園區以挪威小鎮風情結合大嶼山天然地貌，重現經典電影場景。「魔雪奇緣世界」是樂園首個使用多個先進技術的園區，包括Audio-Animatronics 所研發的發聲機器人及建築信息模擬軟件，更將電影中的阿德爾王國融入大嶼山，成為獨一無二的王國。

團隊挪威實地考察 還原電影場景

華特迪士尼幻想工程（亞洲）高級監製焦雅欣指，園區的設計理念源於魔雪奇緣的電影系列，希望能讓賓客走進阿德爾王國，如置身電影中。阿德爾王國主要分為兩部分，小鎮包括「魔雪奇幻之旅」遊樂設施的入口、阿德爾港畔餐廳、手信店極光糖果屋及滴答精品店。園區還原多個電影中的地標，包括小鎮鐘樓、友誼噴泉及愛莎女王的冰雪王宮。

《魔雪奇緣》阿德爾王國的設計靈感源自 1840 年代的挪威，而小鎮建築亦受 19 世紀的dragestil（龍風格）建築風格的影響，融合了維多利亞時代的美學與簡樸的挪威設計和物料，例如以木材作為主要材料、以幾何形狀為主、不規則的設計等。焦雅欣指，為了真實地呈現電影入 面阿德爾王國的風貌，團隊特意到訪挪威實地考察，務求還原當地建築的細節。她指，團隊加入《魔雪奇緣1》森林的色調及樹木種類，包括松樹同白樺樹，還有原產於挪威森林的不同花卉品種，例如灌木和小紅莓，增添挪威的自然風貌。

採用先進技術 電影角色如真人般存在於眼前

魔雪奇幻之旅是香港迪士尼樂園首個採用了最先進技術 Audio-Animatronics所研發的發聲機械人，讓角色人物活現賓客眼前。焦雅欣指，Audio-Animatronics是華特迪士尼幻想工程研發機械動畫的的一個註冊商標，讓發聲機械人的動作能更流暢自然地展現，並以創新方式製作動畫。她表示，希望賓客感受到安娜、愛莎、基斯托夫、小白和斯特仿如真人般存在於眼前。

魔雪奇緣世界亦是樂園首個全面運用建築信息模擬(BIM) 軟件的項目，同時是其中一個在大規模建設中使用這項嶄新科技的先驅。BIM的應用有助優化規劃、設計和協調，並減少建築廢料，改善工人的安全水平，從而提升建築質量。

以「借景」的方式將人造地貌融入大嶼山

團隊特別以「借景」的方式將人造地貌融入自然環境。大嶼山的岩石形態和電影入面的峽灣非常相似，兩者都環海，有山脈崎嶇的石崖，因此大嶼山獨有景觀和旁邊的北山和峽灣可以完全融合，創造出獨一無二的阿德爾王國。焦雅欣指，世界各地的迪士尼樂園均有其特色，而香港則是唯一一個擁有山景的園區，團隊於設計初期已經決定將大嶼山山景融入人造地貌，為園區加入本地元素。她又指，大嶼山的樹與挪威的棕櫚樹外型相似，景觀不會被高樓大廈擋住，沒有違和感，有助團隊以「沉浸式」的方式演繹故事。

樂園開幕以來最大型的擴展項目 花三年研究各種雪的質地

被問到建造園區時最大的挑戰，焦雅欣分享，每個遊樂設施都有其特色和具挑戰性的位置，以「魔雪奇幻之旅」為例，每一個場景開始的時間、船的速度、參與人數等都需要經過精準的計算，配合電影配樂、香港氣候、建築要求，才能還原電影場景的細節。她又指，團隊從魔雪奇緣的愛好者的角度出發，配合他們喜好和對園區的期望，設計不同的遊樂設施。團隊特意在園區加入夏天的元素，希望賓客可以在慶祝「夏雪節」，如電影中阿德爾王國慶祝安娜成功拯救愛莎一樣。焦雅欣又指，團隊花了三年時間研究各種雪的質地和型態，再選擇物料演繹電影裡不同場景的雪和愛莎的冰雪魔法，極具挑戰性。

華特迪士尼幻想工程（亞洲）首席項目設計經理林東海指，迪士尼的安全標準比國際高，要配合法律要求、樂園運營守則及各個部門的需求，同時呈現電影場景實在不容易。例如挪威建築常用到木材，但木材難以通過香港法律防火要求，團隊須要找尋其他合適的物料。團隊亦為園內的冰雪裝飾用心搜羅不同物料及油漆，作無數次嘗試，才能呈現出冰雪般通透的效果，同時符合安全要求。

華特迪士尼幻想工程（亞洲）建造經理則指，魔雪奇緣世界是樂園開幕以來最大型的擴展項目，建造時間最長，亦在建造期間面對最多的挑戰。疫情下，團團隊無法如常往返美國和内地實地查看物料和檢視進度，溝通模式都改成視像會議，幸好項目都順利完成。

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記者：吳穎嵛