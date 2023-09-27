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【迪士尼樂園】新園區「魔雪奇緣世界」會員預覽詳情　可遊玩各項設施兼享購物優惠

社會 13:25 2023/09/27

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熱門 林作 名校專區 你好，我的大夫 區區有好校 新手爸媽 東張西望 30＋減肥 MIRROR

迪士尼樂園公布，會員預覽新園區「魔雪奇緣世界」的詳情。（曾耀輝攝）

香港迪士尼樂園今日（27日）公布新園區「魔雪奇緣世界」「奇妙處處通」會員預覽活動的詳情。會員將可遊玩阿德爾的各個遊樂設施，包括兩大遊樂設施「魔雪奇幻之旅」及過山車「雪嶺滑雪橇」、滴答精品店、極光糖果屋、阿德爾港畔餐廳、森林小天地及其他魔雪奇緣世界的地標，亦可參加獨有的攝影工作坊，或盛裝打扮出席大合照時刻。

會員除了在活動當天享有購物優惠，更有機會獲得一系列故事卡片作留念。金卡及銀卡會員登記將稍後開放。詳情可參閱迪士尼官網

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白金卡會員專享場次

  • 10月23日 （上午11：00至下午3：30） ｜ 攝影工作坊
  • 10月26日 （下午3：00至晚上8：00） ｜ 魔「說」遊歷團
  • 10月27日 （下午3：00至晚上8：00） ｜ 大合照時刻

所有會員專享場次

  • 10月28日 （上午11：00至下午3：30） ｜ 大合照時刻
  • 10月29日 （上午11：00至下午3：30） ｜ 魔「說」遊歷團
  • 10月30日 （下午3：00至晚上8：00） ｜ 魔「說」遊歷團
  • 11月5日 （下午4：00至晚上8：30） ｜ 攝影工作坊
  • 11月10日 （上午11：00至下午4：00） ｜ 攝影工作坊
  • 11月11日 （上午11：00至下午4：00） ｜ 大合照時刻
  • 11月12日 （上午11：00至下午2：00） ｜ 大合照時刻

「奇妙處處通」會員購物優惠

1. 單一宗購物淨交易額滿港幣$200或以上可換領指定禮品一份

2. 於魔雪奇緣世界可享有85折優惠面部彩繪服務

3. 享受優惠價購買指定魔雪奇緣世界之影像產品

HKETAPP健康台更多都市疾病影片：https://bit.ly/3cNFwr7

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記者：陳麗娜

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