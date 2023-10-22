【因材施教】小三數學要學匯率換算　數學老師崩潰：銀行職員都未必識答

怎樣才是因材施教呢？馬來西亞一名小學老師在為數學科備課時，發現了一條可能連「銀行職員也未必識答」的問題，當下除了呆住了也不知作何反應，他在社交網站發文慨嘆，「這題目對小學生來說有何重要？」

綜合馬媒報導，該名老師名莫哈末法德利，是小學三年級數學科老師。他翻閱教材以作課前準備，而課程內容是有關「貨幣」。但是，莫哈末法德利形容打開書本後，看到一條令他「愣住了」的題目。

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該問題的題目是「與RMI（令吉，馬來西亞幣）相比，說明下列國家的貨幣價值」，而考驗的內容是，以圖中央的「1元價值的RMI」紙幣對換成9個國家貨幣的幣值，這些國家包括越南、菲律賓、汶萊、柬埔寨、寮國、緬甸、印尼、泰國及新加坡。另外，紙幣的附近印上了5個名詞，分別是電視、教科書、老師、報紙及網路。

對此，莫哈末法德利感到極度疑惑，他認為出此題目的老師也未必能回答到，

如果我問他1令吉等於多少緬甸元，他一定需要事先通過google或其他渠道尋找答案。

此外，他更認為對於小三的學生來說，學習貨幣的換算並沒有什麼作用，他更呼籲應該要重新擬定適合9歲孩子學習的課程。

他無奈地表示不想教授該題目，

如果有教育局、監護人或家長前來詢問為何跳過（此題目），我會要求他們來教授那個內容。

不過，網民對此的意見不一。有人同意這不是小三學生應學的內容，「馬來西亞的課本一直有問題，小學生最重要的是培養創造力，創新，而不是學會換錢。」；但也有人認為這是一個讓學生學習去思考的題目，「這老師很有問題，題目旁邊明明寫著Guru，Surat Khabar，Internet，Buku Teks，Televisyen（老師、報紙、網路、教科書、電視），意思是說，學生是被允許從以上管道搜索資料並獲取答案，這是給學生的功課，就是自行從以上管道獲得答案，不是要學生憑空想像。」

不過也有網友「心水清」指出一個重點，「匯率基本上是沒固定的，根本沒標準答案，你前1分鐘看的匯率和現在的匯率都有變動，那有正確的答案？」

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責任編輯︰王明芳