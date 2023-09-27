【星濟好聲音】夥韋綺姍彭家麗獻聲行善　黑妹李麗霞癌癒後看化人生

有「酒廊歌后」稱號的「黑妹」（李麗霞）約在2017年起，先後患上頸椎腫瘤、肺癌及腦部腫瘤並曾入院進行三次手術，深深體會病魔煎熬的痛苦，以及家人好友們的擔憂。

近年她成立《星濟義工團》，並將在10月底舉行《星濟好聲音慈善音樂會》，夥同好友韋綺姍、彭家麗及多位歌手，透過音樂為抗病家庭帶來希望和力量。

3年疫情，不少人對工作以至生活都帶來不同反思，戰勝了病魔的李麗霞就更多改變，當中包括成立了一個藝人義工團隊。

▲ 李麗霞擔起召集人角色，感謝韋綺姍、彭家麗等好友歌手一齊演出慈善音樂會。(越玲瓏攝)

黑妹憶述：「之前幾年，很多工作都停下來，我和李恩霖、譚嘉荃和滿陽就組成了《星濟義工團》，幫助疫情期間有需要的家庭，後來成功申請到『88牌』，成為政府認可慈善機構，可以正式舉籌款活動。」

今年她便想到要做一個音樂會：「因為我經歷過癌病，加上媽媽以前也曾以唱粵曲籌款捐給兒童癌病基金會，故很想秉承母親使命，希望幫助更多同樣受病痛煎熬的小朋友健康成長。」

她稱本來以個人名義向文化中心申請了場地，但因做手術後，體力難以支撐一個演唱會，故想齊合更多好友參予，變成群星演出，終成功獲批演出。

體會病患家庭壓力

這次演出亦將不扣除成本，全數捐出作善款，而多位好友就每人出資一萬元作為製作成本，所以李麗霞亦特別感謝這班好朋友，一聽到她要舉辦慈善演出，二話不說，不問酬勞便答應支持。

韋綺姍笑言：「黑妹姐平時是一個很有義氣的人，她說要做善事，大家都不會計較，能幫到幾多就幫。」

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二人其實都是新秀歌唱比賽出身，韋綺珊是第一屆，比李麗霞還要早一年入行，而她亦為對方的一次幫助銘記於心。

我記得82年參加完新秀，跟TVB簽了一份長約，但卻沒有太多工作，為了生活，我便和公司解約，去了台灣發展兩年，之後返回香港時，一度未有收入，幸好黑妹姐介紹我去酒廊唱歌，有時也會邀請我去表演，試過有些騷臨時刪了一些歌，本來酬勞也應該要減除，但她會說：『得啦，冇問題』，這些恩情至現在我都沒有忘記，所以她有要事幫忙，我一定會支持。」

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韋綺姍坦言，自己也曾經歷大病，深明患病者家屬的心情，尤其如果小朋友生病，家人的擔憂更多。「我曾經有位學唱歌的學生，突然不再來上堂，原來她的兒子患癌症，故也沒心情去唱，後來覺得唱歌也可作為抒發，便重新來上堂，所以我無論多忙，都一定抽空先去教她。」

大病後不再執著

跟病魔戰鬥了一段長時間，李麗霞坦言人生觀有所改變。「以前我給自己很大壓力，生病了三年，工作減少了，常常約人打麻雀，有個朋友說，如果我經常不開心，病很難好，之後漸漸看化，人開朗了，壓力也沒以前般大。」

韋綺珊亦甚為認同：「近年見到娛樂圈好多朋友先後離世，自己都放下了很多心結，同時也更注重健康，人開心些，病痛也會少些，我都想可以長命點，將來看到子孫成長。」

▲ 黑妹的女兒和孫子都會支持演出，圖為三代同堂在記者會上跟葉童合照。(大會提供)

至於今次有份同樣有份演出的彭家麗，聽著兩位前輩的分享，也對健康有感而發。「最近剛在澳洲參加了一個關於癌症機構的活動，因為我的媽媽也是因患癌而過身，故很感同身受，也體會若然小朋友患癌，家人承受的壓力也會很大。」

她自言在澳洲接受身體檢查，知道身體開始有老化徵狀，故要開始多作保養。「我以前生活作息好混亂，經常夜睡，吃東西也很隨便，要多向她們兩位學習。」

為健康戒煙

先後經歷過三次大手術後，李麗霞表示現在身體狀況已好了不少，對於保健養生也有一套心得。「身體是自己的，就算家人多關心，最後也沒人會幫到你。我己經60多歲，最重要是飲食檢點，多做運動，睡眠足夠。現在煎炸熱毒的東西己少食，打邊爐也不再用醬料，或只用無糖鼓油。」

▲ 黑妹以前不贊成女兒入行，認為做歌手很辛苦，但眼見對方已成人母，當作興趣去追夢也是可以的。(大會提供)

而她在抗病期間，最感自豪的事便是成功戒煙。「以前我經常吸煙，所以最初說要戒，沒有人會相信，最初的確很辛苦，但過了十日後便開始習慣，最後真的戒到煙，很有水滿足感，亦証明每件事，只要有鬥志，便一定會成功。」

韋綺姍笑道：「現在她還會早上去行山，以前真的好難想像！」縱是老生常談，但能保持正面樂觀心態，自然更從容面對逆境。

場地：STUDIOMETA

記者：陳家昌