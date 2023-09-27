【中秋月餅】月餅3個成分暗藏地雷易致身體發炎　醫生教2招減輕負擔

▲ 月餅3個成分暗藏地雷易致身體發炎，醫生教2招減輕負擔。

臨近中秋，月餅是必不可少的應節食物，但要小心食用份量，因月餅3個成分可導致身體發炎！

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由台灣專業醫師團隊建立的Facebook健康專頁「林口長庚風濕過敏免疫科」日前發文，表示中秋節一定會吃的月餅，吃多了會對身體造成負擔，原因月餅是一個容易導致身體慢性發炎的食物，以下3個成分暗藏地雷：

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2招安心吃月餅

醫生建議，中秋節可以和家人朋友一起分食月餅，或是選擇相較之下對身體少負擔的月餅款式，這2個方法都可以減少身體吃進過多容易導致發炎的食物。

【同場加映】營養師拆解不同月餅所含食物添加劑

澳洲註冊營養師劉惠汶Vivien曾接受TOPick訪問時指，不同類型的月餅都添加了不同數量的添加劑，當中傳統月餅較少，冰皮月餅較多。而奶黃和冰皮月餅或會加入人工色素，有機會影響兒童活躍程度及智商，不應吃太多。以下為月餅中常見的食物添加劑：

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責任編輯：羅嘉欣