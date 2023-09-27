【潛水意外】30歲女潛水時氧氣機電量耗盡　心跳停頓4分鐘昏迷1個月奇蹟甦醒

▲ 30歲女潛水時氧氣機電量耗盡，昏迷1個月奇蹟甦醒。

潛水時切勿任意妄為，否則後果嚴重！內地一名女子於當地出海潛水時，疑為更深入海洋，竟擅自於身上綁鉛球，再潛入水底致生事端。由於海底壓力過大，加上氧氣機電量耗盡，令她於潛水期間失去知覺，慶幸被同伴及時發現送院搶救，最終在昏迷1個月後奇蹟甦醒。

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根據內地傳媒報道，來自廣東惠州一位熱愛潛水、30歲出頭的羅姓女子早前和友人出海，為了想更深入海洋，決定在當日第3次潛水時，在腰間綁上一顆鉛球。豈料，深入海底後才發現氧氣機早已沒電，此時鉛球又拆不下來，令她漸失知覺。幸好，此時羅女身上的警示燈亮起，同場友人意識到她身處危險，於是立刻從船上跳入海中將她救起。

據了解，當時羅女的心跳已停頓4分鐘，友人曾向她作出心肺復甦，但因為溺水時間過長，因此羅女送院後仍陷入長時間昏迷。不過大約1個月後，羅女卻奇蹟般地甦醒，連醫生都頓感驚訝。

根據廣東三九腦科醫院神經內二科主任鍾水生表示，羅女在送院時已陷入深度昏迷，血氧僅剩65％，他表示，一般人要維持在90％以上腦細胞才能正常運轉，「這種缺氧狀態如果超過4到6分鐘，就是一個不可逆的腦細胞的壞死」，在呼吸器及高壓氧的治療下，羅女已經恢復意識，這可說是醫學奇蹟，超過大多數預期。

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責任編輯：羅嘉欣