【虐待動物】為拆散鴛鴦聘「巫師」殺鼠作法　24歲男認串謀虐畜判100小時服務令

▲ 西九龍裁判法院。（資料圖片）

24歲男銷售員為了拆散鴛鴦，以逾1萬元聘「巫師」進行動物祭祀，數隻老鼠疑被殺害。涉案男子早前承認1項串謀殘酷對待動物罪，今（27日）於西九龍裁判法院判刑。裁判官指被告打算以殘害動物作為手段自私殘忍，判他100小時社會服務令。

被告黃晉賢（24 歲，銷售員），被控與唐綽謙串謀殘酷對待動物。唐於2022年承認2項殘酷對待動物罪、1項企圖殘酷對待動物罪及6項串謀殘酷對待動物罪，被判入更生中心。

案情指，唐綽謙在Instagram經營動物祭祀以增進兩性關係的生意，最低消費1.5萬元。1名支持動物權益的男子於2021年8月發現專頁後，假意交易相約會面，由「放蛇」警員赴會，唐表示會在墳場殺兔，被當場拘捕。通訊紀錄顯示，被告聘請唐殺害青蛙獻進行「分手儀式」，將一男一女的照片發訊予唐，唐最後將數隻老鼠屍體、染血的刀和女子照片的照片傳給被告。

署理主任裁判官香淑嫻判刑時指，斥被告打算殘害以動物作為手段非常自私和殘忍，考慮到案中無證據指有動物受到傷害，判被告100小時社會服務令。

HKETAPP健康台更多都市疾病影片：https://bit.ly/3cNFwr7

hketApp已全面升級，TOPick為大家推出一系列親子、健康、娛樂、港聞及休閒生活資訊及Video。立即下載：https://bit.ly/34FTtW9

記者：陳曉欣