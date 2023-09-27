【網上情緣】誤墮網上情緣騙案　62歲婦偷胞弟公司2,005萬予「情人」囚6年

▲ 高等法院。（資料圖片）

現年62歲婦稱於2016年約兩年間，誤墮網上情緣騙案，相信「情人」將繼承巨額遺產，惟須先支付一筆款項，婦人支付130萬後，從胞弟公司偷去逾2,005萬元，全數交給「情人」。婦人醒覺受騙後向胞弟坦白交代，並報警稱受騙。涉案婦人今（27日）於高等法院承認2項盜竊罪，被判監6年。法官判刑時，被告令胞弟金錢及個人方面嚴重受影響，不接納其幫助情人而犯案為求情因素，即使是真情人亦不會接納說法。

被告陳美玲（現年62歲），案發時於胞弟公司工作，承認兩項盜竊罪。代表律師求情時指，被告於事件中並沒有個人得益，為網上情緣騙案受害人，最後主動向胞弟交代事件，加上案件延誤處理，要求法官判刑時考慮額外減刑。

法官判刑時指，創傷報告顯示事主事後對被告失去信任，事主原定退休後移民計劃及兒子婚禮均因損失款項而受影響，並須進一步作按揭借貸作生意周轉，因本案承受巨大壓力。

被告現年62歲，本案揭發後任職鐘點女傭。被告誕下女兒後曾倚賴綜援為生，女兒6歲時，被告與丈夫離婚，女兒現已成人。

被告聲稱於Facebook認識了名叫Kelvin的人士，墮入網上情緣騙案，Kelvin假裝為被告情人及承諾結婚，並稱將從馬來西亞繼承巨額遺產，但須先支付一筆款項。被告天真地自掏腰包送上40萬元，再向銀行借貸90萬元，最終愚蠢地從胞弟公司偷去款項，被告認為Kelvin是真實的及會還款。直至2018年2月，被告醒覺後向胞弟交代事件，並以受害人身份報警，同年4月，被告申請破產。

被告求情指深感後悔，因網上情緣受蒙蔽而犯案，事件令她精神受創及影響家人之關係。法官指從家人及友人撰寫求情信，均形容被告為人善良及孝順，因寂寞而墮入網上情緣。被告其後向警方提供資料，警方最終從12個帳戶起回80萬元，其中1人被控洗黑錢罪，案件排期明年審訊。

法官指被告為事主胞姐，亦是其公司員工，得到事主信任，被告嚴重違反誠信，事件歷時20個月。被告聲稱為網上情緣受害人，法官不接納被告稱為幫助情人而犯案之求情因素，強調即使是協助真情人亦不接納說法。

法官指事主不獨金錢上受損，個人及生意亦受嚴重影響。被告因此而玷污名聲，除感到羞愧外，亦破壞家庭關係。代表律師指案件延誤處理，要求額外減刑。法官則指辯方於期間多次申請押後，與控方商討涉案金額，最終涉款由3,000萬減至2,000萬，押後可見成效，加上期間發生社會事件及疫情，因此案件未能處理，法官認為若再減刑會造成雙重得益，考慮所有因素後判囚共6年。

案情指出，被告胞弟為進匯策略國際有限公司之唯一董事及股東，公司自1999年成立起，主要使用東亞銀行為營運帳戶。被告於同年加入公司，負責行政、文書及財務事宜，2001年起被告加入成為帳戶簽署人，以及獲授權簽發公司支票，案發時只有被告及其胞弟為帳戶簽署人。



至2018年2月，被告通知胞弟從公司帳戶取去2,500萬元，並簽署聲明有關款項屬個人用途，同年3月離職，胞弟於同年8月報警。被告於2019年3月被捕，警誡下被告承認騙去胞弟2,000多萬元，被告承認簽發支票後提取現金及存入自己帳戶自用。被告於2016年7月至2018年2月期間，共簽發116張支票，從公司提取共逾2,005萬元後存入自己帳戶。根據公司記錄，被告訛稱有關交易作為支付不存在供應商等。

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記者：林育慧