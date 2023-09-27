【TVB離巢潮】朱智賢曾捲偷食人夫醜聞　約滿外闖：不被定義的我可以是任何樣

▲ 朱智賢約滿TVB後向外闖！

3年前跟人夫黎振燁爆出緋聞的朱智賢，近日宣佈離巢工作10年的TVB，朱智賢今日於IG撰文抒發離別感受！

朱智賢分享3張連環拍的靚相，身穿吊帶裙的她輕晒事業線，帖文開首她表示10年前「柴娃娃」去參選港姐，是想給自己一點新嘗試，之後便加入電視圈。

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落選港姐入行十年

這10年間，朱智賢嘗試過不少工作，包括擔任外景採訪記者、司儀、主持、綜藝、遊戲節目、戲劇、唱歌跳舞和拍MV等。

她寫道：「這10年間不斷處於學習的狀態，每天也有機會接觸到不同的新事物，練習各方面的技能，這些都是十分難能寶貴的經驗，也是誰都拿不走的美好回憶。」

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決心外闖：人生才有改變

對於離巢決定，朱智賢直言是挺突然，所以未能逐一跟合作過的台前幕後道別，她說：「在這裡跟愛我的大家說聲謝謝，感謝這十年來給予我的每一個機會，希望江湖再見，從今以後，便要獨立工作靠自己努力繼續走下去。」

朱智賢透露除卻在各個social media跟大家互動，亦不排除跟各個工作單位合作，她說：「我會用自己的方式，繼續為大家帶來不一樣的我。從小到大我也不是一個愛冒險的人，要作出這個重大決定一點也不容易，希望在我還有能力的時候，出外闖闖，生活要作出改變，人生才有改變。不被定義的我，可以是任何樣。」

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搭上人夫形象盡毀

2020年4月，朱智賢被拍得跟人夫黎振燁秘密約會，幸而她獲男友謝東閔原諒，不過形象插水的她被無綫雪藏近一年。

及至2021年3月，朱智賢正式「解凍」，為有份演出的新劇《愛美麗狂想曲》宣傳，為全面復工試水溫，其後她參與劇集演出及主持節目。

朱智賢早前在《破毒強人》與蔣志光演夫妻，演技大躍進，令觀眾有新鮮感，正在拍攝新劇《企業強人》的她，劇中與張曦雯及譚俊彥有不少對手戲，之後亦會隨大隊返內地拍攝外景，這部劇亦將會是其的暫別作。

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