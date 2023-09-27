【珠寶藝術】周大福舉行《Beyond Time》鑽石展覽　耗近5萬小時製作「裕世鑽芳華」主石重104卡

▲ 周大福珠寶集團將於9月27日至10月2日假中環大館複式展室（Duplex Studio）舉行《Beyond Time》鑽石展覽。

為了展現鑽石的華麗美態，擁有逾90年歷史的周大福珠寶集團將於9月27日（星期三）至10月2日（星期一）假中環大館複式展室（Duplex Studio）舉行《Beyond Time》鑽石展覽，在逾170年的歷史氛圍中，交織歷史與藝術的夢幻之旅，靜靜感受美妙絕倫的寶藏之美，帶大家進入珠寶藝術的璀璨國度。

最新影片推介︰

地球的璀璨之禮 鏡面幻化永恒

展覽中，一旁的故事牆可了解周大福與鑽石密不可分的牽絆，多年來堅持打造天然鑽石的耀眼光芒。然後透過沉浸式藝術裝置令你置身於不同大小、多樣化切割的鑽石所組合而成的投影片。

稀世珠寶傑作《裕世鑽芳華》隆重登場

為了讓參加者近距離鑑賞無雙珠寶的非凡工藝，周大福特意在會場內展出多件絢麗炫彩的鑽石藝術品，每件珠寶都是結合優雅設計及傲人工藝所製成，當中包括首次公開展出的傑作《裕世鑽芳華》，是凝聚當代珠寶創意及工藝精神的瑰寶。

《裕世鑽芳華》由享譽國際珠寶藝術家陳世英Wallace Chan創作，主石為24顆DIF內部純淨無瑕、足色全美鑽石，全部由周大福於2010年成功競投得的珍稀─507.55卡IIA級「庫里南遺產」鑽石毛坯以耗時47,000小時所製作，其中最大的一顆 DIF、圓形明亮式切割、車工獲評 3-Excellent最高級別的美鑽重達104卡。

展覽更精心挑選了兩件天然彩鑽珍寶，其中包括「 Aurora Green 」綠鑽，主石為 5.03卡配以VS2雷地恩形切割，更以難得一見的自然奇景北極光命名，以呼應豔彩綠鑽的獨特色澤，是得來不易的天然瑰寶。

獨一無二的寶石印記

展覽特設互動體驗遊戲，參加者可透過預先登記的二維碼參加遊戲，選擇生命中最珍貴的四種情感，依據答案製作專屬你的鑽石光芒。完成遊戲即可領取印有客製化鑽石印記的限量禮品。

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責任編輯︰陳珈希