【緋聞情侶】古佩玲陳浚霆疑戲假情真搭上　盤點圈中3對疑幻似真熒幕CP

▲ 大家覺得邊一對最襯呢？

TVB處境劇《愛．回家之開心速遞》打造了一對疑幻似真的熒幕情侶，「申瑞素」古佩玲與「風少」陳浚霆這對鬥氣冤家愈擦愈有火花。

日前，古佩玲與陳浚霆在廣州活動時十分「入戲」，拖手玩遊戲之餘，又攬著女方肩膊，影合影時背後更偷偷「玩手仔」，台上台下表現得非常甜蜜，猶如真情侶一樣！

【開心速遞】古佩玲陳浚霆戲假真做擦出愛火花？ 拖手攬腰背後玩手仔感情疑幻似真

▲ 古佩玲與陳浚霆台上台下表現甜蜜，猶如真情侶。（小紅書圖片）

除了古佩玲與陳浚霆之外，圈中亦有不少熒幕情侶緋聞疑幻似真，雖然沒有親口承認，但已成為外界公認的一對，不少網民希望他們現實中能成為「真．情侶！」

郭柏妍 丁子朗

「A0女神」郭柏妍跟丁子朗在劇集《下流上車族》合演CP大受歡迎，今年1月播出的《東張西望》裡， 一眾劇中演員於「魔鬼教練」關曜儁下操肌，當中郭柏妍與丁子朗這對緋聞情侶親密互動成為焦點。郭柏妍坐於男方身上做sit p，擺出「愛的抱抱」的姿勢，兩個甜蜜舉動，令緋聞疑幻似真。

其後於3月，兩人又一同現身音樂節Clockenflap睇騷，郭柏妍在攤位手製羽毛頸飾，而丁子朗則上載穿戴羽毛頸飾的相片。兩人刻意不上載同框照，難免令人覺得「有啲野」。

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【流行都市】安德尊擁宋芝齡入懷慶生 錄影廠秒變婚禮眾人高呼：咀佢【有片】

安德尊 宋芝齡

「大王」安德尊（原名秦錦添）與宋芝齡合作主持TVB節目《流行都市》，二人不時在鏡頭前互窒大晒花槍，早前宋芝齡上載與安德尊穿著中式婚宴禮服的照片，雖然是拍攝有關大妗姐的題材，但獲不少網民大讚二人很登對。

外界一直視他們為一對，早前大王62歲生日，一手擁宋芝齡入懷慶生的片段成為焦點，女方不但沒有反抗，更笑得相當之冧。現場一眾藝人更起哄問：「係咪好事近？恭喜晒！」又不斷推波助瀾高呼：「咀佢！咀佢！」秒變婚禮現場一樣。說這對CP之間沒有愛，講都不能相信！

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馮盈盈 高鈞賢

前港姐冠軍馮盈盈與高鈞賢合演新劇《逆天奇案2》，二人在劇中有感情線，「話題女王」一拍攝即傳緋聞。

有網民在深圳超級市場偶遇馮盈盈和高鈞賢，拍到兩人甜蜜逛超市，邊行邊聊，期間女方更被男方冧得甜笑。此外，二人更為劇集一起學滑水，朝夕相對產生感情絕對不意外。

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