【流感肆虐】小一男童發燒頭痛3日中副流感　 如何區分副流感病毒與流感？

▲ 小一男童中副流感，發燒3日才退燒。

剛剛踏入秋夏轉季，陸續有學童感染流感及副流感等。王太現正就讀小一的兒子上個星期持續發燒3日，更引發支氣管炎，求診後獲醫生診斷為副流感。王太指，兒子發燒前完全沒有任何病徵，突然出現脚痛，然後發燒，呼籲家長要小心染病。

王太的兒子今年在直資小學讀小一，上個星期感染副流感，剛剛病愈重返校園。王太指，兒子發病前毫無徵兆，她憶述當天兒子如常上課，但當日有參加學校的課外活動選拔，放學時仍精神奕奕，與兩名同學有說有笑搭地鐵回家，

點知臨近傍晚開始，啊仔不停叫脚痛，我原本以為他炸病唔想上網上補習班，點知他痛到喊，點至當晚開始發微燒，之後先知道當日一齊放學的兩名同學仔都中了流感。

王太續稱，兒子當晚開始發燒大約徘徊在37.3至37.4度左右，翌日開始發燒，她原本不以為意是中流感，自己給予退燒藥給兒子服用。其後兩日，王太兒子的症狀越來越多，發燒最高達到38.9度，兒子稱開始出現頭暈，「阿仔形容自己站立的時候歪歪斜斜，睇東西唔係太穩定」，還出現喉嚨痛、腹痛、全身疼痛等，以及輕微的流鼻水及咳嗽，整個人都沒有胃口進食，她於是帶兒子去求診，醫生診斷後指感染了副流感。

醫生向王太解釋指，副流感也是流感的一種，但症狀沒有流感嚴重，最大的區別是染上流感的患者發燒會超過40度，而且整個人都沒有精神，治療上通常會處方特敏福治療，而且特敏福通常是流感患者出現病徵後48小時內服用，才能發揮最大的功效，否則效用會大打折扣。

王太也指，兒子請了5日病假才恢復重回校園，與兒子同時染病的另外兩名同學，其中一名同學發燒持續8日才退燒，進食特敏福不果，最後需要抗生素治療才成功退燒。而她自己也受到兒子感染中了流感。

副流感病毒是上呼吸道感染

衞生署衞生防護中心指，副流感病毒是常見引致上呼吸道感染的病毒，特別是幼童較易受感染。副流感病毒是透過接觸受感染人士的呼吸道

分泌物，或接觸受污染的物件表面及物件而傳播。

如何區分新冠肺炎、甲型流感及乙型流感？

新冠肺炎、甲型流感及乙型流感不少病症都較為相似，流感常見症狀包括︰發燒、咳嗽、喉嚨痛、流鼻水、肌肉痛、疲倦、頭痛，以及可能嘔吐和腹瀉等；而新冠最常見病徵包括發燒、乾咳及疲乏， 其他病徵包括喪失味覺或嗅覺、鼻塞、結膜炎、喉嚨痛、頭痛、肌肉或關節疼痛等。新冠肺炎、甲型流感及乙型流感，均可透過快速檢測測試出來。

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責任編輯︰王明芳