【學校訂餐】$16學校午餐焗飯賣相嚇人　網民炮轟︰睇見就無胃口

▲ 有台灣媽媽在網上發帖，圖文並茂上載一張賣相嚇人的「焗烤飯」。

不時都聽到「學校啲飯好難食」！有台灣媽媽在網上發帖，圖文並茂上載一張賣相嚇人的焗飯，她表示最初都不相信孩子跟她投訴學校午餐很難吃，直至日前收到兒子傳來的照片，她怒批用眼睛看都覺得很糟糕，網民更嘲諷像嘔吐物，台媽力斥學校︰「可以多關心一下學生吃的是什麼？」

最新影片推介︰

該名台媽日前在facebook社群「匿名公社」投稿，圖文並茂表示就讀台南一間學校的兒子，跟她說過好幾次學校的午餐很難吃，初初她也不相信，直至上周五（22日）收到兒子傳來的午餐焗飯照片，她看到都很震驚，

我真的覺得這學校也太扯了吧，怎麼會選這種廠商來供應，這樣的東西用眼睛看就覺得真的很糟糕。

▲ 呢個飯盒，你敢食嗎？(網上圖片)

台媽續指孩子在學校訂的午餐是65元新台幣（約16港元），過往孩子都沒有傳照片給她，大概是這次真的特別誇張吧，「今天再一次的長見識，原來焗烤飯有長這種樣子的，不過這種長見識我覺得最好還是盡量避免，之前我孩子跟我抱怨，我都說是他嘴巴太挑，今天看到照片我真的是搖了好幾次頭，想到我給小孩的學餐費吃的就是這種東西以後，我又搖了好幾次頭。」

台媽慨嘆表示，真的不知道怎麼替他們學校說好話下去，「我覺得學校要叫學生吃學餐什麼我都沒有意見，但可以多關心一下學生吃的是什麼？」

學校回應

焗飯事件在網上發酵，學校也立馬作出回應；校方指關於網路上討論之「焗烤飯」事件，經學校了解後，學校餐廳為顧及學生用餐安全、便利性、經濟及考量外食之風險等因素，並提供多元的選擇，有自助餐、麵食、水餃及焗烤飯等，每份餐食65元台幣以內，而且餐食皆經過營養師把關，兼顧營養均衡及衛生，以供校內教職員能自由選購。多數學生及教職員工也對餐食評價良好，且餐廳當接獲餐食之相關反應時，均能及時調整與改善。

同時學校也解釋近期於社交平台反映的焗飯事件，單一照片並無法了解拍照時該餐食已隔出餐時間多久及食物使用時間。惟學校基於餐飲安全，在知悉後第一時間立即與餐廳了解並要求改善。

餐廳表示，該份餐點因過往學生曾反應餐食份量稍嫌不足，故依營養師建議增加蔬菜份量，可能因此致使食物賣相較差，但其營養價值及衛生並無影響，之後會加強改進賣相。經統計該份餐食於當周有210位同學選擇，也顯示學生是喜愛此類餐點。

網民嘲似嘔吐物

網民看到她孩子的驚嚇午飯照後，也嘲諷像嘔吐物，狗也不吃，「我高中兒子說這個也太嚇人了，我老公說比犯人吃的還要爛，犯人吃的都比這家學校好」、「我還以為是毛孩的餐盒」、「又像噴又像嘔吐物，誰吃得下」。有孩子同校的家長也說，「我家小孩也在抱怨中餐難吃，寧願去投泡麵來吃」。

另外，有網民提議邀請老師跟校長午餐時間來教室共進午餐，「每個教室一天，如果他們吃的下……孩子你也只能認了」。台媽也認同這位網民的建議，並指校長及一級主管那幾位，然後隨機挑餐盒，不須特製，

他們都沒有問題可以把它吃完不要剩下，那我也會跟我小孩說，別人都可以你就不要抱怨，當然要整整一個學期都跟著吃，那別人都吃得下，我家小孩吃不下了絕對是我家小孩的問題……

點擊下圖，睇更多留言：

▼ 點擊圖片放大 +7 +6

【爸媽必Follow】全新TOPick親子IG現已推出！立即睇︰https://bit.ly/3BN0C4s

HKET App已全面升級，TOPick為大家推出一系列親子、健康、娛樂、港聞及休閒生活資訊及影片。立即下載︰https://onelink.to/f92q4m

【ET Club會員積分獎賞計劃】用App換獎賞︰https://onelink.to/keyuqm

責任編輯︰王明芳