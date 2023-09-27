【香港夜繽紛】美酒佳餚巡禮下月26日回歸　入場券下月10日開售

▲ 美酒佳餚巡禮下月26日回歸，入場券下月10日開售。（曾耀輝攝）

「香港美酒佳餚巡禮」事隔5年恢復實體版，將於10月26至29日在中環海濱活動空間舉行，今年有約300個攤位，其中3分2為美酒攤位，分別來自36個國家，除經典名酒，亦有新登場的泰國「新緯度」葡萄酒、中法元首「國宴酒」蛇龍珠等，美食展區也有上百款來自17國家的美食，如阿根廷烤肉、白兔糖雪糕等，入場券價錢分別為20及40元，品味通行證則為200及400元，10月10日起可於網上購買。

▲ （右起）香港旅遊發展局節目及旅遊產品拓展總經理陳俊文、香港酒評人協會主席 劉偉民（曾耀輝攝）

是次美酒佳餚巡禮繼續有有來自法國波爾多、勃根地區、意大利、美國、澳洲及西班牙的經典國際名酒，亦有新登場的酒品，包括東歐小國摩爾多瓦葡萄酒、泰國生產的「新緯度」葡萄酒、全球首款用豆腐乳清釀造的新加坡豆清酒等，同時今年也帶來在世界國際舞台嶄露頭角的中國葡萄酒，特別是近年屢獲殊榮、被形容為中國葡萄酒明日之星的瑪瑟蘭，以及中法元首的國宴酒蛇龍珠，另亦有受「Z世代」歡迎的低酒精飲品，如來自丹麥的哥本哈根氣泡茶酒等。

至於美食展區亦有近百攤位，共搜羅17國家或地區的美食，包括日式燒烤、阿根廷烤肉、黑毛豬火腿、印度烤雞等，亦有本地地道小食如避風塘炒薯仔，炭香椒鹽豆腐等，以及烤豬手、順德魚三寶及串燒等大灣區人氣美食，甜品則有白兔糖雪糕及黑糖珍珠爆漿蛋撻等。

香港酒評人協會主席劉偉民推介其中3款搭配，包括丹麥哥本哈根氣泡茶酒配較鮮味的酒香醉鮑魚、寧夏西鴿N609干紅葡萄酒及意大利Azienda Agricola Sciara Etna Rosso Centenario 2018就分別配較重味的脆皮燒豬肘配酸椰菜和滷水牛面珠。

巡禮亦有全新的「品味學堂」，共有17場不同主題的工作坊，如由粵菜名廚何劍生、台灣烘培大師吳寶春親自教授烹飪技巧等。每晚也有音樂表演，表演嘉賓包括以電影《淪落人》獲金像獎最佳新演員的菲律賓演員Crisel Consunji、菲律賓歌手Marcelito pomoy，以及美國組合ABBA Fab。

門票及品味通行證下月10日起在旅發局網站發售，售價如下：

旅發局節目及旅遊產品拓展總經理陳俊民預計，今年巡禮可以吸引約14萬入場，規模及人數與2017年相若，希望首年復辦可先帶動整體氣氛，又指難以預計將有多少旅客參與，但已在內地及海外市場作大型宣傳，相信巡禮作為香港標誌性活動，旅客及市民均會期待。

被問到本地及大灣區美食定價，是否符合民情民價，他指，即時是本地特色美食亦有添加創意，且現場也會以品味券換美酒和小食，反映不到實際價錢，如被炒至5000多元的法國Jane Eyre Fleurie，只需6個品味券，即150元就能品嚐一杯，不能用銀碼直接比較。

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記者：黃小冰