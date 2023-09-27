【食用安全】10分鐘狂飲12罐能量飲品　36歲男子不適狂嘔器官衰竭險死

▲ 一名36歲男子在10分鐘內狂喝12罐能量飲品，結果竟引發器官衰竭險死。

凡事適可而止。外國有醫生分享病例，指一名36歲男子，為了給同事留下深刻印象，在10分鐘內狂喝12罐能量飲品之後，出現心跳加速、嘔吐等症狀，求醫後診斷出急性胰腺炎，並且已引發肝、腎衰竭，所幸最後成功撿回一命。

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根據《每日郵報》報道，美國醫生Bernard Hsu在其個人YouTube頻道上分享病例，表示該名36歲男子自少愛玩電子遊戲，多年來身邊幾乎沒有朋友。因此為了和同事們攀交情，決定在10分鐘內喝下12罐能量飲品，並認為這樣會「很有趣」。

不過男子在喝完能量飲品後，馬上便感到不適，醫生憶述：「他的胸口有灼熱感，不確定是胃痛還是心臟痛」，同時亦出現呼吸急促的症狀，不過他當下並未理會，而是選擇玩遊戲來轉移注意力。但隨著時間過去，他開始感到心臟劇烈跳動，之後更衝到廚房嘔吐。

男子對自己的不適感到困惑，是咖啡通常對他起不了作用；他每天攝入的咖啡因超過美國食品藥品監督管理局（FDA）建議的400毫克，有時甚至會高達900毫克。但即使身體越來越不舒服，他仍未懷疑是能量飲品的問題，並等到一天後無法進食及喝水，才終於決定叫救護車。

男子一抵達急症室便忍不住嘔吐，甚至吐到護士腳上；他之後被診斷出高血糖，進一步檢查後更發現患有高脂肪酶血症，亦即急性胰腺炎。對此，Bernard Hsu就解釋，由於過量的能量飲品造成男子血液中脂肪過多，導致胰臟開始「自我消化」，繼而引發劇痛。男子的肝臟和腎臟亦因此而開始衰竭，而他同時亦出現血液感染，所幸經過藥物和抗生素治療後，最終撿回一命。

根據食安中心資料，一罐能量飲品的咖啡因含量與一杯咖啡相若。能量飲品內的其他成分，如牛磺酸和葡萄糖醛酸內酯，亦存在於天然食物，或在我們體內製造。除咖啡因可能導致兒童或對咖啡因敏感的人緊張或焦慮等不良影響外，沒有證據顯示能量飲品所含的其他物質會對健康造成嚴重的影響。

然而，歐洲聯盟食物科學委員會認為，能量飲品對健康造成的不良影響，可能與能量飲品的成分、酒精和運動的相互作用有關。能量飲品的成分、酒精和運動的相互作用可在中樞神經系統(減低消費者的酒精中毒意識)、腎臟(短期內加速體內的水分和鈉流失)和心血管系統(短期內改變了心率和血壓)中出現。這些影響可對消費者的健康構成風險。

消費者，特別是孕婦、授乳婦女、兒童和對咖啡因敏感的人士切勿過量飲用能量飲品等含咖啡因的飲品。飲用能量飲品時，應留意標籤上製造商建議的攝入量，不可過量，更不應同時服用可影響中樞神經系統的物質（例如含酒精飲料或藥物）。

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責任編輯：羅嘉欣