【玫瑰崗中學停辦】蔡若蓮稱已提醒辦團與持份者有商有量　得悉同區學校願提供學額　　

▲ 教育局局長蔡若蓮今日（27日）會見記者回應事件，稱局方會「以學生利益為最優先考慮」。（資料圖片）

玫瑰崗中學早前宣布將於2025/26學年完結後停辦，初中生不能原校升讀中四。教育局局長蔡若蓮今日（27日）會見記者回應事件，稱局方會「以學生利益為最優先考慮」，因此已在過程中一再提醒辦學團體，須與不同持份者保持良好溝通，有商有量，為學生學習及過渡作最好安排。

蔡若蓮表示，得悉學校已成立專責小組「中學過渡委員會」，有不同持份者參與其中，包括辦學團體代表、校長及家長教師會代表，為學生作出最合適及恰當的安排。她又指，得悉辦學團體現正於港島區1間辦學理念及宗教信仰相近的天主教學校商討合併，以便維持教學質素，令學生得到最好的學習體驗。

蔡若蓮亦認為，事件對本年就讀中三的學生影響最為急迫，原因是他們須面對選科問題，因此已於同區校長會互通消息，獲各校表示樂意提供選科資料及學額予教育局。她又承諾，會向有需要家長提供適切支援，並在他們為子女轉校時提供相關資料。

另外，對於中華基督教會長洲堂錦江小學將為來年小一新生派發1萬元的「特別獎學金」，蔡若蓮則表示，學校的獎懲制度為教育的一部分，認為有關做法「非常值得商榷」，有機會向學生傳遞不正確價值觀，並呼籲學校提供獎學金或物質獎勵時應訂立清晰明確標準，以免家長及學生混淆。

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記者：梁凱婷