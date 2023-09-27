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【樓市辣招】陳茂波：現時樓市情況與當年引入辣招時不同　會以務實態度不斷檢視

政治 17:48 2023/09/27

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財政司司長陳茂波表示，陳茂波表示，見到現在樓市情況和當年引入「辣招」時景況有不同，其中去年的樓市跌了15%左右，今年去到7月底回升至2%，不過他指去年屬有秩序調整，因為交投量減少，今年亦是平穩下跌，陳茂波續指「畢竟不同樓宇管理措施都有不同的目的，在特定環境有其作用，政府會採取務實態度不斷檢視。」

法國科研公司有意來港擴展業務

陳茂波結束歐洲訪問之行回港，他在機場見記者時表示，此行達到預期效果。他透露，除了生物製藥企業阿斯利康表示有計劃在香港設立科研機構，另有法國大型科研公司有意來港擴展業務。他說，由於疫情關係，好多企業都未來過香港，加上西方媒體對香港的報道有偏頗和誤導情況，此行有機會面對面介紹，回應各方就關心的事宜，讓他們了解香港的情況。

陳茂波續指，由於環球經濟疲弱，有關企業對以香港作為落腳點，開拓內地和亞洲市場，十分感興趣。他亦介紹香港未來幾月有盛事，對方表示好有興趣過來。

至於JPEX案，陳茂波指，港府知道區塊鏈技術、金融創新是大勢所趨，但同時一定將其要納入合適監管，對於懷疑違法必定嚴厲打擊，強調納入合適框架進行監管，是希望行業可負責任、持續發展。

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記者：林曉君

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