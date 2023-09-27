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【綠色金融】李家超：會繼續提升綠色金融競爭力　期待大灣區更多機構善用香港市場

政治 15:41 2023/09/27

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特首李家超。（政府新聞處圖片）

特首李家超今日出席一個財經論壇時表示，會大力發展綠色金融和金融科技，指綠色金融是支持國家綠色轉型，達到碳達峰、碳中和目標的重要支撐，香港會繼續提升在這方面的競爭力，並期待大灣區內更多機構善用香港的綠色金融市場。

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李家超又指，股票市場的蓬勃發展，對鞏固香港作為國際金融中心地位和國際競爭力，有重要作用。提及港府已成立促進股票市場流動性專責小組，深入研究提升香港股市流動性的方法。

署理財經事務及庫務局局長陳浩濂在同一論壇則列數香港優勢，在資本市場方面，香港為亞洲發行人安排國際債券發行排名世界第一。在風險管理方面，保險密度排名世界第二，亞洲第一。2022年底，香港的資產及財富管理規模總值約4萬億美元，4年間增長約3成。作為跨境財富管理中心，去年香港的資產管理規模達2.2萬億美元，排名世界第二，亞洲第一。此外，香港擁有全球最大的離岸人民幣流動資金池，也處理全球約百分之七十五的離岸人民幣支付金額。香港作為國家的國際金融中心，既有規模，亦有增長，能以香港所長，服務國家所需。

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責任編輯：林曉君

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