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袁澧林吳慷仁新片《但願人長久》入圍東京國際電影節　導演祝紫嫣：我們東京見

娛樂 17:00 2023/09/27

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熱門 林作 名校專區 你好，我的大夫 區區有好校 新手爸媽 東張西望 30＋減肥 MIRROR

《但願人長久》

日本影壇盛事第36屆東京國際電影節公布各單元的入圍作品，由關錦鵬、李駿碩聯合監製，新導演祝紫嫣的首部劇情電影計劃得獎作品《但願人長久》入圍「亞洲未來」競賽單元，成為唯一一部於今屆東京國際電影節中爭奪此殊榮的港產片。

電影將會在10月23日於東京作世界首映，導演祝紫嫣更會率領主要演員袁澧林、謝咏欣以及首次飾演父親、並於《但願人長久》中跨越三個年代、由40歲演到60歲的台灣影帝吳慷仁，親身飛往東京出席，與當地觀眾交流。

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《但願人長久》

既緊張又興奮

導演祝紫嫣對於入圍東京國際電影節表示：「非常高興《但願人長久》能入圍東京國際電影節的「亞洲未來」單元。電影有一部分日本元素，所以能入圍該電影節實在別具意義。這將是《但願人長久》的世界首映，非常緊張觀眾的反應，同時亦非常期待將此準備而久的作品面世。我們東京見！」
 
《但願人長久》繼入選東京國際電影節外，亦被選為第20屆香港亞洲電影節閉幕電影。

對於作品能與香港觀眾見面，導演說：「這是《但願人長久》在香港的首次亮相，非常緊張與興奮。劇本於2019年夏天完成，時隔4年終於面世。製作雖久但值得，希望入場觀眾都會喜歡！」

《但願人長久》

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撰文 : TOPick柴犬出動

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