【眼睛健康】6成受訪者眼睛早期老化　眼科醫生指紫外線侵害性大可致嚴重眼疾

奧比斯與香港眼科學會於8月就港人因紫外線導致眼睛老化的風險進行調查，發現16%受訪者因工作需要每天長達五小時或以上暴露於紫外線之下，近6成受訪者的眼睛有老化風險，更令人關注是，86%的受訪者表示已出現眼睛老化的症狀，例如畏光、晚上視力變差、燈光帶有矇矓的光影等。

調查亦顯示，香港人對保護眼睛的意識明顯不足。有20%的受訪者在陽光猛烈時從不會配戴太陽眼鏡、帽子或攜帶太陽傘，近半人在選擇太陽眼鏡時亦不會考慮紫外線防護能力的標籤。

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香港眼科學會會長李琬微醫生提醒大眾不應輕視紫外線對眼睛的傷害。長期曝露於紫外線下可加速眼睛老化，更導致嚴重眼疾如白內障、黃斑病變或眼睛長出翼狀胬肉等，更鼓勵市民應定期進行全面眼科檢查，尤其是於戶外工作的人士須加強護眼意識。

6成人眼睛早期老化 近兩成人長時間曝露於紫外線中

奧比斯與香港眼科學會調查一共收到3,037份回應，問卷針對他們的年齡、生活習慣及眼睛症狀，初步評估眼睛老化程度。結果顯示：

超過6成的受訪者眼睛老化風險達中等至嚴重，情況令人擔憂。

其中超過一半受訪者（51%）更表示眼睛畏光或對強風敏感；

6成人晚上看事物時輪廓不鮮明，此等都是眼睛初期老化的常見徵狀。

是次調查超過一半的受訪者為50歲以上。在所有受訪者中，其中16%的受訪者每天需接觸紫外線超過5小時以上， 7.3%更每日接觸紫外線7小時以上，反映不少上了年紀的受訪者仍需要長時間面對紫外線的照射，對已經開始退化的眼睛，構成嚴重負擔。

香港眼科學會會長李琬微醫生表示，有不少職業需要長時間在陽光下工作，例如建築工人、戶外運動者及攝影師等，部份行業更需要高度專注，甚至不能配戴太陽眼鏡，容易導致雙眼疲勞。她又指出，大眾經常誤以為司機處於室內環境，但事實上，司機長時間透過車窗直視陽光，同樣對眼睛構成嚴重傷害。

港人護眼意識薄弱 兩成人從來不戴「護眼三寶」

調查亦針對港人在戶外工作或活動時如何採取護眼措施作出調查，結果顯示有39%受訪者表示從不會戴太陽眼鏡；30%不會帶上帽子或以傘遮擋陽光。值得注意的是，高達19%的受訪者承認自己從不使用「護眼三寶」（即太陽眼鏡、帽子或傘），直接曝露於陽光之下。在選購太陽眼鏡時，44%受訪者表明並不會優先查看鏡片是否貼有紫外線遮擋標籤，反以美觀及鏡片的深色度為考慮因素。整體數據反映，港人的護眼意識有待加強。

李醫生說：「眼球是身體其中一個最脆弱的器官，紫外線能穿過透明的角膜進入眼睛，破壞眼球晶體，傷害視網膜，加速眼睛老化。因此，要透過使用能防禦紫外線的太陽眼鏡、防曬帽及太陽傘，減低紫外線直接進入眼球，保護眼睛。建議市民在挑選太陽眼鏡時，應多留意是否配有附有UV400或100%UV Protection 的標籤，方能有效阻擋太陽光線對眼睛的傷害。」

她強調，草地、泥地和水面會反射約10%的紫外線，雪地會反射高達80%的紫外線，沙灘亦會反射15%的紫外線，因此進行戶外活動時護目鏡或太陽眼鏡是不可或缺。

▲ 近6成受訪者的眼睛有老化風險

紫外線可導致嚴重眼疾 翼狀胬肉病人分享症狀

長期接觸紫外線會加快眼睛老化速度，增加患上嚴重眼疾的風險，出現白內障、黃斑部病變、眼瞼腫瘤等眼疾。此外，眼睛亦可能因日曬而令血管組織增生，長出翼狀胬肉，更可能漸漸蔓延到角膜中央遮住瞳孔的視線，繼而影響視力。

周先生現年63歲，退休前從事銀行業，在發現眼睛長出翼狀胬肉前從來沒有接受過全面驗眼。他每天保持晨運的習慣，但從來不戴太陽眼鏡、帽等保護眼睛。去年突然發現眼珠長出白色、像豆豉一樣的白點，雖然未有影響視力，但對眼睛長出異物也非常擔心。

他補充：「我亦經常關燈後看手機，相信對眼睛的傷害亦很大。如果不做手術的話，白點會愈長愈大，甚至遮著眼球，影響視力。」周先生於去年底完成手術並已經康復。

李醫生強調：「對於長期處於高紫外線環境的行業，他們需要特別重視眼睛保護工作，必須採取有效的防護措施，例如定期進行全面眼睛檢查、穿戴適當的太陽眼鏡及帽子、避免長時間直視陽光等。」

▲ 紫外線可導致翼狀胬肉病

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責任編輯︰羅嘉欣