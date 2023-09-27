【香港小姐2023】王敏慈生日獲好友舉行盛大派對　化身Pink Lady興奮舉V

▲ 生日快樂！

應屆港姐季軍王敏慈（Lovelle）完成選美比賽後，便返回北京繼續升學，尚有3年才畢業。

因此，暫時她要北京香港兩邊走，即使要做「空中飛人」，但Lovelle亦沒有半點覺得辛苦，十分享受。

【香港小姐2023】王敏慈當選季軍即返北京開學 尚有三年畢業暫京港兩邊走

好友為她舉行生日派對

日前是Lovelle的22歲生日，其一班好友為她舉行生日派對，亦非常有心思，在埸地放滿氣球，又預備了兩大束鮮花及兩個精緻蛋糕。

作為壽星女的Lovelle則化身Pink Lady上陣，在大型背景版上拍照又興奮舉V，而她的朋友更在社交平台分享Lovelle的生日派對點滴。

片中可見，Lovelle誠心許願後，開心吹蠟燭，之後在場人士高呼「Happy Birthday」，Lovelle亦在個人社交網晒出場地照，一班朋友如此愛鍚自己，相信Lovelle也過了一個難忘的生日。

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