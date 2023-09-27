【親子放電】新城市廣場3.5萬呎恐龍公園登場　國慶日開幕限時7呎高恐龍汽球打卡位

▲ 新城市廣場Dino Park 恐龍公園，設有14項益智遊戲，最啱親子放電。

Roar！恐龍出沒注意！位於5樓戶外平台，全港首個佔地3.5萬平方呎、以恐龍為主題的大型常設綜合式兒童戶外遊樂場Dino Park恐龍公園於10月1日正式登陸新城市廣場，一眾恐龍迷可盡情投入恐龍世紀！

Dino Park恐龍公園內的多元化玩樂設施適合2至12歲的小朋友盡情玩樂「放電」，亦可同時訓練臂力、眼力、平衡力及協調能力，實行寓玩樂於學習！

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恐龍家族登陸新城市廣場當然要隆重其事，開幕首天將舉行「ROAR 恐龍嘉年華」，特設期間限定的7呎高恐龍汽球打卡位，現場更有專人為小朋友提供恐龍造型扭波波、恐龍探險工作坊、棉花糖大放送，以及恐龍軍團大跳勁舞，與小朋友歡度開心周末。

14項益智玩樂設施

公園共設有14項玩樂設施，焦點所在必然是鎮守於入口，總長26 米、高7米集繩網、攀爬及滑梯於一身的巨型恐龍造型遊樂設備 ─「暴龍大冒險」，相信大人小朋友見到這「龐然巨物」一定忍不住嘩聲四起！小朋友可由恐龍嘴巴開始探索，挑戰4.5米高的網橋並暢玩3條不同長度及形狀的滑梯、繩網陣、吊床及平衡木等，每組設施都是針對兒童的體能、協調、平衡及觸感多方面發展而設計。

▲ 10米長粉紅色迷彩巨型恐龍坐鎮新城巿廣場3樓

另一注目的遊玩項目便是全長23米、離地4米高的「恐龍飛索」，喜歡追求刺激、一嘗飛翔快感的兒童，不但可體驗在空中滑翔所帶來的速度快感，更可在高處俯瞰整個恐龍公園的宏偉。Dino Park恐龍公園除配備多元化的玩樂設施，更設有感應式環保飲水機、多組大葉形的遮陽椅子，以及洗手盆等設施，讓大小朋友放電過後隨時可補充水份及休憩。

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ROAR 恐龍嘉年華

為慶祝Dino Park恐龍公園開幕，10月1日至15日（只限星期六、日及公眾假期）於Dino Park恐龍公園內亦會舉行「ROAR 恐龍嘉年華」，特設10月1日開園限定的7呎高恐龍汽球打卡位，現場更有專人為小朋友提供恐龍造型扭波波、恐龍探險工作坊、棉花糖放送等，恐龍軍團更會現身園區大跳勁舞及與大家合照。

編輯：葉翠華