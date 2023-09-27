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【西九工業意外】警方指死者案發日無離開管道紀錄　大判同日下午4時曾派人入內巡視

社會 16:11 2023/09/27

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油尖警區助理指揮官（刑事）賈錦琳（中）交代案情。（曾秋文攝）

警方今日（27日）就西九龍奪命工業意外交待調查進展，油尖警區助理指揮官（刑事）賈錦琳警司表示，接手調查後已聯絡涉及工程中的承辦商判頭和相關人士，初步得知兩名死者當時正在一隧道內更換海水喉管工程。該工程分作兩階段，他們當時進行第一階段的工作，主要是更換喉管，但當時未有進行更換，正進行放水工作。

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根據紀錄，兩人在上周六（23日）早上在涉事現場工作，亦並非第一日在此工作。當日（23日）兩人連同判頭在早上10時進入管道，進入半小時後判頭離開，之後兩人再沒有離開管道，至同日下午工程大判派人在下午4時到管道內巡視，當時沒有見到兩人在工作，其後一度通知判頭。

至翌日（24日），判頭收到家屬來電指兩人失去聯絡，他隨即趕往現場進入管道發現兩人昏迷。案中兩名死者的姓沈（62歲）判頭在報案後失聯，警方在今日（27日）凌晨在尖沙咀尋回涉案判頭並將他拘捕，涉嫌《《職業安全及健康條例》中為僱員在工業及非工業工作地點，提供安全及健康的保障，一經定罪，最高可判處監禁2年和罰款1,000萬元，被捕人士仍在扣留。

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記者：曾秋文

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