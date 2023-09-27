【開心速遞】周嘉洛受歡迎被指紅過羅湖　「回家」與Bonnie林凱恩愛火重燃？【有片】

今日（9月27日）下午，周嘉洛與一眾TVB處境劇《愛‧回家之開心速遞》演員現身劇集宣傳活動，一同迎接中秋佳節。

重返《開心速遞》不久的嘉洛，再與「熊家」、「朱凌凌」吳偉豪等演對手戲，嘉洛接受TOPick訪問時也大談「回家」的感覺！對於被指「紅過羅湖」，他的感受又如何？

【開心速遞】「熊家」北上廣州與粉絲共聚迎中秋 周嘉洛最受歡迎被粉絲狂「集郵」

周嘉洛「回家」

嘉洛在2年前因拍攝《痞子殿下》等劇集而暫別《開心速遞》，他在上月播出的2061集終於正式「回家」，令一眾劇迷大感興奮！

「回家」後的金城安似乎漸見成長，嘉洛說：「我自己都有呢個感覺，都有朋友同我講，都好似有觀眾咁樣諗，我就都摸索緊唔同嘅自己之餘又點樣可以連貫返安仔。」

▲ 《愛‧回家之開心速遞》（影片截圖）

「安Bon戀」現曙光？

金城安與Bonnie（林凱恩 飾）是深入民心的一對CP，未知隨安仔「回家」，二人的關係又會否現曙光？

他認同「安Bon戀」分手是一件可惜的事，「依家Bonnie又有新嘅戀情，自己嘅角度去睇嘅話，最緊要係Bonnie個角色開心。Bonnie同蔥頭（丘梓謙）開心，咁又幾開心 ，我無意去拆散佢哋。依家安仔同Bonnie復合返，即係又要拆散一對情侶，咁好似唔係咁好嘅。」

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嘉洛被指「紅過羅湖」

早前嘉洛與劉丹、單立文、滕麗名、呂慧儀、吳偉豪、古佩玲及陳浚霆一同北上廣州出席中秋粉絲見面會，嘉洛獲不少粉絲「集郵」、應援，人氣甚高，更被形容為「紅過羅湖」！

嘉洛感恩地表示廣州粉絲很熱情，也感謝香港的粉絲也有到廣州支持他。

▲ 吳偉豪、周嘉洛也有份參與《開心速遞》廣州宣傳！（發相）

至於「素素」古佩玲與「風少」陳浚霆當日在台上暗地裡手拖手，問到嘉洛當日會否有所發現時，他「識做」地說：「背住我哋拖手？無。我諗佢哋本身個角色人設，麵無刻意去背住拖手，直頭係明目張膽都有，係好OK，一個宣傳效果嚟。」

記者：梁樂欣、陳淑霖

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