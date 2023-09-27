  • 30°C
香港時間 : 2023927日 (週三) 19:37
靚太生活雜誌

會員專區

專題:破障‧心導行GO!

熱門關鍵字 : 林作 名校專區 你好，我的大夫 區區有好校 新手爸媽 東張西望 30＋減肥 MIRROR
hket

話題
健康
親子
娛樂
新聞
休閒消費
TOPick TV
Band 1學堂
醫‧健

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

【開心速遞】周嘉洛受歡迎被指紅過羅湖　「回家」與Bonnie林凱恩愛火重燃？【有片】

娛樂 19:05 2023/09/27

分享：

分享：

熱門 林作 名校專區 你好，我的大夫 區區有好校 新手爸媽 東張西望 30＋減肥 MIRROR
專題影片
【開心速遞】周嘉洛受歡迎被指紅過羅湖　「回家」與Bonnie林凱恩愛火重燃？

今日（9月27日）下午，周嘉洛與一眾TVB處境劇《愛‧回家之開心速遞》演員現身劇集宣傳活動，一同迎接中秋佳節。

重返《開心速遞》不久的嘉洛，再與「熊家」、「朱凌凌」吳偉豪等演對手戲，嘉洛接受TOPick訪問時也大談「回家」的感覺！對於被指「紅過羅湖」，他的感受又如何？

【開心速遞】「熊家」北上廣州與粉絲共聚迎中秋　周嘉洛最受歡迎被粉絲狂「集郵」

周嘉洛「回家」

嘉洛在2年前因拍攝《痞子殿下》等劇集而暫別《開心速遞》，他在上月播出的2061集終於正式「回家」，令一眾劇迷大感興奮！

「回家」後的金城安似乎漸見成長，嘉洛說：「我自己都有呢個感覺，都有朋友同我講，都好似有觀眾咁樣諗，我就都摸索緊唔同嘅自己之餘又點樣可以連貫返安仔。」

《愛‧回家之開心速遞》（影片截圖）

「安Bon戀」現曙光？

金城安與Bonnie（林凱恩 飾）是深入民心的一對CP，未知隨安仔「回家」，二人的關係又會否現曙光？

他認同「安Bon戀」分手是一件可惜的事，「依家Bonnie又有新嘅戀情，自己嘅角度去睇嘅話，最緊要係Bonnie個角色開心。Bonnie同蔥頭（丘梓謙）開心，咁又幾開心 ，我無意去拆散佢哋。依家安仔同Bonnie復合返，即係又要拆散一對情侶，咁好似唔係咁好嘅。」

點擊圖片放大
+6
+5

嘉洛被指「紅過羅湖」

早前嘉洛與劉丹、單立文、滕麗名、呂慧儀、吳偉豪、古佩玲及陳浚霆一同北上廣州出席中秋粉絲見面會，嘉洛獲不少粉絲「集郵」、應援，人氣甚高，更被形容為「紅過羅湖」！

嘉洛感恩地表示廣州粉絲很熱情，也感謝香港的粉絲也有到廣州支持他。

吳偉豪、周嘉洛也有份參與《開心速遞》廣州宣傳！（發相）

至於「素素」古佩玲與「風少」陳浚霆當日在台上暗地裡手拖手，問到嘉洛當日會否有所發現時，他「識做」地說：「背住我哋拖手？無。我諗佢哋本身個角色人設，麵無刻意去背住拖手，直頭係明目張膽都有，係好OK，一個宣傳效果嚟。」

記者：梁樂欣、陳淑霖

最新影片推介：炎明熹專訪

TOPick柴犬追星
【TOPick柴犬追星】炎明熹親揭兒時可怕經歷留陰影　Gigi錯過同輩玩樂時光：一定有犧牲

精彩獎賞活動等您發掘：https://bit.ly/3ClEy1R

相關文章

【痞子殿下】周嘉洛不覺得自己上位　保持赤子心：捉緊初心不要太多雜念【有片】
18:35 2022/08/24
【痞子殿下】周嘉洛不覺得自己上位　保持赤子心：捉緊初心不要太多雜念【有片】
【開心速遞】風少素素回應假戲真做　陳浚霆古佩玲光明正大「拖手仔」【有片】
今日 18:09
【開心速遞】風少素素回應假戲真做　陳浚霆古佩玲光明正大「拖手仔」【有片】
【開心速遞】「安仔」周嘉洛回家即組新CP？　郭柏妍客串有驚喜網民集氣再回家【有片】
12:32 2023/09/01
【開心速遞】「安仔」周嘉洛回家即組新CP？　郭柏妍客串有驚喜網民集氣再回家【有片】
【開心速遞】郭柏妍客串《開心速遞》追周嘉洛　Rosita化身吳旺達土著首演喜劇
11:40 2023/08/31
【開心速遞】郭柏妍客串《開心速遞》追周嘉洛　Rosita化身吳旺達土著首演喜劇
【約埋班Friend去旅行】陳瀅JW泰國歎四手按摩　周嘉洛朱敏瀚齊騷肌
18:19 2023/09/17
【約埋班Friend去旅行】陳瀅JW泰國歎四手按摩　周嘉洛朱敏瀚齊騷肌

你可能感興趣

【痞子殿下】周嘉洛不覺得自己上位　保持赤子心：捉緊初心不要太多雜念【有片】
18:35 2022/08/24
【痞子殿下】周嘉洛不覺得自己上位　保持赤子心：捉緊初心不要太多雜念【有片】
【開心速遞】風少素素回應假戲真做　陳浚霆古佩玲光明正大「拖手仔」【有片】
今日 18:09
【開心速遞】風少素素回應假戲真做　陳浚霆古佩玲光明正大「拖手仔」【有片】
【開心速遞】「安仔」周嘉洛回家即組新CP？　郭柏妍客串有驚喜網民集氣再回家【有片】
12:32 2023/09/01
【開心速遞】「安仔」周嘉洛回家即組新CP？　郭柏妍客串有驚喜網民集氣再回家【有片】
周嘉洛 娛樂人物職業 演員 開心速遞 林凱恩 陳浚霆 古佩玲 電視劇 廣州 娛樂機構