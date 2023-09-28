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【中秋好去處】首個人寵都飲得手工啤盛會　YOHO MALL玩轉「醉」好玩中秋嘉年華

休閒消費 13:49 2023/09/28

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熱門 林作 名校專區 你好，我的大夫 區區有好校 新手爸媽 東張西望 30＋減肥 MIRROR

呢個中秋，人寵可以啤一啤。

今個星期五，有無諗過同寵物一齊過「醉」好玩的中秋節！由9月29日至10月23日YOHO MALL 將與香港手工啤協會聯手打造：「可能係首個人寵都飲得手工啤盛會—『頭搖又尾擺節』」，齊集近100款不同口味本地手工啤、特色啤酒及寵物啤，口味出奇得意夠獨特，更特設注目度高之寵物啤酒，讓你與主子同「醉」。

同時以微醺心情跟主子到 4大型格打卡位及挑戰「醉」梗要好玩嘉年華遊戲，共度快樂每一刻！而戶外「Tap & Chill」休閒區」更設寵物友善座位與飼料盤，讓你與萌寵一同Chill住渡過恬靜時光，另外於指定日子更會有冰凍啤酒換領以及Busking表演。

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此外，商場還預備了「啤酒自釀工作坊」、特色啤酒及送酒餐品為主題的「十月微醺地圖」限時商戶優惠，購物和美食驚喜自中秋起一觸即發！

「頭搖又尾擺節」4大打卡位及「醉」好玩嘉年華遊戲：

1. 「PUB YOHO」Beer Pong遊戲：經典投球遊戲Beer Pong，難不到縱橫酒吧的你！

2. 「啤一Beer」電流圈：考驗酒鬼們的清醒度，「定力」少啲都不能過關！

3. 「不醉不歸」套圈圈：啤酒樽砌成的啤酒許願池隱藏了經典Ring Toss拋環遊戲，你有神手還是實力？

4. 「BEER FEST啤酒四面台」：型格燈箱「BEER FEST」及大型「啤酒四面台」，於入口處亮燈迎賓，「鬼佬涼茶」霓虹燈裝飾，是真正裝飾，全方位打卡呃Like專用！

編輯：葉翠華

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