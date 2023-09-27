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【區旗區徽】不小心錯誤使用區旗區徽犯法？　政制局︰非故意公開侮辱玷污毋須擔心

政治 16:29 2023/09/27

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《2023年區旗及區徽（修訂）條例草案》法案委員會今日召開首次會議。（資料圖片）

《2023年區旗及區徽（修訂）條例草案》法案委員會今日召開首次會議，眾多議員關注不小心使用區旗及條例欠缺域外法權的問題。政制及內地事務局常任秘書長傅小慧強調，只要不是公開、蓄意或侮辱玷污區旗區徽，市民都不需擔心會觸犯法例。

香港駐倫敦經濟貿易辦事處大門及牆壁早前遭人噴漆，區徽亦被塗污，選委界議員陸瀚民指今次條例修訂未涉域外法權，關注當局如何防止該類情況再發生。傅小慧表示，《區旗及區徽條例》需和《國旗及國徽條例》保持一致，而《國旗及國徽條例》沒有設立域外法權。

另一選委界議員簡慧敏追問，不設立域外法權是基於法理還是政策原因？傅小慧稱，在法理上，曾跟律政司討論，基於普通法下的屬地原則，只有部分或全部罪行發生在香港才構成犯罪，至於政策上，需參考早前《國旗及國徽條例》訂立的條文。署理政制及內地事務局副秘書長鍾雅之補充，如果有任何人在香港發布倫敦經貿辦當日片段，而目的是為了侮辱區旗，警方都會執法，「視乎當時的意圖，如果是新聞片段話畀大家聽有此事，就不算侮辱。」

犯罪與否視乎意圖

選委界議員吳傑莊指，網絡世界可能有人不小心或錯誤使用區旗，即使更正，但法律中並沒有疏忽大意作抗辯理由，關注當局會否考慮補上漏洞。傅小慧表示，犯罪與否視乎意圖，警方在執法時會考慮案件詳情。

民建聯立法會議員陳勇提議局方發放更多正確的示範圖供市民參考，例如在公開場合升國旗及區旗時如何站立、雙手持國旗及區旗應如何擺放等，以防止市民錯誤使用。

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記者：戴朗希

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