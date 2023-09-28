【區議會選舉】投票時間由早上8時半至晚上10時半　較上屆縮短1小時

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區議會選舉12月10日舉行，提名期下月中開始，選管會下午見記者公布，投票時間改由上午8時半開始，至晚上10時半結束，較上屆縮短1小時。選委會主席陸啟康解釋，由於工作人員需時檢查電子投票設備，所以選舉的開始時間會延遲1小時。

至於俗稱「三會」間選的地區委員會界別選舉，由於選民數目僅約2500人，投票時間較短，訂為早上8時30分至下午2時30分。

被問到投票時間為何沒有如政黨建議般作大幅縮減，陸啟康回應稱，同意香港的投票時間較其他地方長，但要考慮香港市民的工時也十分長，投票時間要考慮市民是否方便。他續指，今次選舉已有其他方面作出改變，如再大幅改變投票時間，市民未必能適應。陸啟康說，不排除將來在時間容許下，就投票時間更改進行公眾諮詢。

陸啟康表示，由於新一屆地方選區較以往大，所以選舉開支限額亦有所調整，最多是灣仔、深水埗東、九龍城北及黃大仙西，高達951,600元；最少則是中區，只有512,400元。

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記者：戴朗希