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【港姐封盤】丁子田意大利舉辦婚禮　富二代老公被封「頂級時尚富豪家族貴公子」

娛樂 18:03 2023/09/27

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前港姐季軍丁子田意大利舉辦婚禮。

2018年港姐季軍丁子田於2021年4月在社交平台宣布結婚，當時晒出與未婚夫Paul的親吻照，並展示無名指的鑽戒，以「永遠的室友」和「好朋友」形容未婚夫，未來的路二人將結伴同行。

惟受疫情影響，婚禮一直延期，時隔兩年多終於能舉辦，原來她已跟一眾親友飛往意大利準備迎接大喜日子。

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意國辦婚禮

丁子田在社交平台分享與媽媽合照，留言寫道：「Reunion with Mommy in Firenze（跟媽媽在佛羅倫斯團聚）」並加上「結婚」、「Florencewedding」等標籤。

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她亦轉發與一班姊妹團合照，上面註明「Ready for Sara's big day」、「Sara's bride tribe (must do a full group one tomorrow!)」，相信婚禮將於明天舉行。

早於6月，丁子田已分享與未婚夫在美國芝加哥拍攝的黑白婚照，二人未有穿上婚紗，反而以簡約休閒裝束，相當溫馨。

丁子田在美國芝加哥拍攝的婚照。（IG圖片）

富二代老公來頭不小

原來丁子田的未婚夫Paul（吳杰龍）背景大有來頭，他是國行集團太子爺，父親將Burberry及Fendi等高級品牌帶入中國。

Paul曾接受內地節目訪問時，被封為「香港頂級時尚富豪家族的貴公子」之稱。他遺傳父親生意頭腦，曾在上海為珠寶品牌周大福舉辦Pop Up店，一手一腳擔任計劃以至宣傳等工作。

富二代老公Paul被內地封為「香港頂級時尚富豪家族的貴公子」。（IG圖片）

客串《開心速遞》

丁子田於2020年離巢TVB，曾客串《愛‧回家之開心速遞》奉旨與Terry（李偉健飾）拍拖誕下「鼠B」，為大龍生（羅樂林飾）添福添壽，而仙氣十足的丁子田當時在《開心速遞》出現令觀眾眼前一亮，不少網民都期待她能回歸。

2018年參選《香港小姐》的丁子田，當時為冠軍大熱人選，最終卻只得季軍，當晚身為姑母的TVB綠葉演員丁主惠亦有到場支持。

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美國芝加哥成長的丁子田，在美國密歇根大學主修生物心理學，並副修認知科學和神經生物學。在回流香港參選港姐前曾任藥劑顧問2年，由於廣東話不流利，早已傳出退意。

精彩獎賞活動等您發掘：https://bit.ly/3ClEy1R

撰文 : TOPick柴犬出動

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