【港姐封盤】丁子田意大利舉辦婚禮　富二代老公被封「頂級時尚富豪家族貴公子」

▲ 前港姐季軍丁子田意大利舉辦婚禮。

2018年港姐季軍丁子田於2021年4月在社交平台宣布結婚,當時晒出與未婚夫Paul的親吻照,並展示無名指的鑽戒,以「永遠的室友」和「好朋友」形容未婚夫,未來的路二人將結伴同行。

惟受疫情影響,婚禮一直延期,時隔兩年多終於能舉辦,原來她已跟一眾親友飛往意大利準備迎接大喜日子。

【港姐封盤】18年港姐季軍丁子田宣布結婚 正式封盤嫁富二代:永遠的室友

意國辦婚禮

丁子田在社交平台分享與媽媽合照,留言寫道:「Reunion with Mommy in Firenze(跟媽媽在佛羅倫斯團聚)」並加上「結婚」、「Florencewedding」等標籤。

她亦轉發與一班姊妹團合照,上面註明「Ready for Sara's big day」、「Sara's bride tribe (must do a full group one tomorrow!)」,相信婚禮將於明天舉行。

早於6月,丁子田已分享與未婚夫在美國芝加哥拍攝的黑白婚照,二人未有穿上婚紗,反而以簡約休閒裝束,相當溫馨。

▲ 丁子田在美國芝加哥拍攝的婚照。(IG圖片)

富二代老公來頭不小

原來丁子田的未婚夫Paul(吳杰龍)背景大有來頭,他是國行集團太子爺,父親將Burberry及Fendi等高級品牌帶入中國。

Paul曾接受內地節目訪問時,被封為「香港頂級時尚富豪家族的貴公子」之稱。他遺傳父親生意頭腦,曾在上海為珠寶品牌周大福舉辦Pop Up店,一手一腳擔任計劃以至宣傳等工作。

▲ 富二代老公Paul被內地封為「香港頂級時尚富豪家族的貴公子」。(IG圖片)

客串《開心速遞》

丁子田於2020年離巢TVB,曾客串《愛‧回家之開心速遞》奉旨與Terry(李偉健飾)拍拖誕下「鼠B」,為大龍生(羅樂林飾)添福添壽,而仙氣十足的丁子田當時在《開心速遞》出現令觀眾眼前一亮,不少網民都期待她能回歸。

2018年參選《香港小姐》的丁子田,當時為冠軍大熱人選,最終卻只得季軍,當晚身為姑母的TVB綠葉演員丁主惠亦有到場支持。

美國芝加哥成長的丁子田,在美國密歇根大學主修生物心理學,並副修認知科學和神經生物學。在回流香港參選港姐前曾任藥劑顧問2年,由於廣東話不流利,早已傳出退意。

