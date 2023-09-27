【整頓交通】警拘10人涉交通違規及駕白牌車　有的士司機濫收4倍車資

▲ 警拘10人涉交通違規及駕白牌車，有的士司機濫收4倍車資。（曾耀輝攝）

臨近十一國慶周，警方上周五（22日）起展開為期兩周的「駒始」及「破繭」行動，打擊涉及公共服務車輛違規行為及白牌車，一共拘捕9男1女，涉嫌濫收車資等罪。其中有的士司機由尖沙咀載客到迪士尼樂園，要求車資約800元，濫收達4倍，被放蛇警員拘捕。

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交通總部警司（交通管理）聶凱鵾表示，行動為改善公共交通的質素及保障旅客權益，主要針對的士拒載、濫收車資等不法行為，警方留意到今年首8月涉及的士的投訴已逾2,700宗，已超過2019年全年錄的2,300宗。警方就的士違規行為，在全港多區如

蘭桂坊、機場派出警員喬裝乘客，並拘捕3名男子，發出17張告票。

西九龍總區交通部執行及管制組總督察何雋軒指，警方在上周六（23日）進行放蛇行動，警員由尖沙咀區乘的士前往迪士尼樂園，本來車資約200元，的士司機最後卻收近800元車資，他形容該名的士司機行為令人髮指，損害的士業界聲譽，而警方亦已扣押該部的士，會檢查咪錶等設備有否被人動手腳。

白牌車方面，警方亦放蛇拘捕6男一女，涉及非法駕駛汽車作出租或載客取酬用途、駕駛時沒有第三者風險保險及招攬他人乘坐以出租方式載客的車輛等。

警方又再多個地點設置24個路障，一共截查474架車輛，並主動接觸乘客了解司機有否違規。警方亦就違例行車等發出177張告票，並扣留5部車，亦在各區打擊違泊。

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記者：蘇文軒