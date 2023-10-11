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【直私面試】英華小學設三輪面試　小朋友中英對答看重家庭教育

中小學 10:00 2023/10/11

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直資男校英華小學設三輪面試。

直資男校英華小學的小一簡介會報名向來非常搶手，曾試過兩場簡介會名額在短短8分鐘已經爆滿。英華小學全年學費$18,000，提供165個小一學額，設三輪面試，想入讀就要成功過三關。

校方在2024-25年度小一入學申請簡介會上分享，所有申請人都會獲邀參與於8月底至9月初進行。第一輪面試不同於過往的小組形式，而是以個別形式進行，並以廣東話和英語對答。校方指出面試內容除了提問一般生活習慣外，還有簡單的學科知識。

第二輪面試是小朋友跟校長會面，而第三輪面試則由校長面見家長及小朋友。簡介會上未有詳述面見內容。

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根據校方之前的面試安排，進入第二輪面試的小朋友約5人為一組，跟校長會面，當中有遊戲任務和閱讀環節，最後甄選約300多人進入第三輪。而最後的第三輪面試會由校長面見家長及小朋友，主要了解家長對家校合作的看法及與小朋友的相處模式等。

英華小學陳美娟校長曾接受TOPick訪問，她提及面試能面對面進行，有助校方觀察小朋友真實的一面。陳校長表示，「如果問小朋友兩句，他在答Model Answer（模擬答案），我便會轉問題，問一些突如其來而他沒法準備的題目。」

陳校長強調重視孩子的家庭教育、真正的能力，以及父母如何看待自己的角色，又如何看教育，她希望「能找到信任學校、同行而互相尊重的家長，喜歡學習的小朋友」。

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責任編輯︰王明芳

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