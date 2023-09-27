【開心速遞】風少素素回應假戲真做　陳浚霆古佩玲光明正大「拖手仔」【有片】

TVB處境劇《愛‧回家之開心速遞》由風少（陳浚霆飾）和素素（古佩玲飾）組成的新CP外形相襯大受觀眾歡迎，最近有指陳浚霆和古佩玲戲假情真，於現實中亦已發展成情侶關係，更公開發放閃光彈！

今天（27日），《開心速遞》於電視城舉行「開心迎中秋」活動，多位劇中演員均有現身玩遊戲，並跟傳媒宣傳劇集。

【開心速遞】古佩玲陳浚霆戲假真做擦出愛火花？ 拖手攬腰背後玩手仔感情疑幻似真

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風少+素素談緋聞

「風少」陳浚霆和「素素」古佩玲雙雙接受TOPick訪問，親身回應二人的緋聞。

陳浚霆表示：「現實中我哋係有機會發展我哋嘅事業。啲人問我哋係咪假戲真做？我哋係假戲認真咁做，我哋𠵱家要Focus咗我哋嘅CP先，其他嘢等公司安排。」

難道拍拖對象也要等公司安排？古佩玲隨即謂：「係啊，等公司安排㗎！」陳浚霆補充：「唔畀㗎嘛呢啲嘢，我哋唔可以咁任性㗎！」古佩玲續說：「我哋好乖㗎，好聽公司話。」二人一唱一和，甚有默契。

【緋聞情侶】古佩玲陳浚霆疑戲假情真搭上 盤點圈中3對疑幻似真熒幕CP

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拖手仔之謎

《開心速遞》劇組日前上廣州出席宣傳活動，陳浚霆和古佩玲被拍下於背後玩手仔的照片，陳浚霆反問：「我哋有背住嗎？」古佩玲指：「我哋係非常光明正大。」

陳浚霆談到二人拖手仔之謎：「我哋之前拍咗幾場高難道嘅戲。」古佩玲解釋：「我哋會下意識畀能量予大家，支持下，叫大家頂住！」

陳浚霆回答得撲朔迷離：「有時拍攝都好緊張，就會咁樣。其實可能純粹隻手喺空中，可能唔係掂住，又可能係掂住，好匪夷所思！好難得有個咁好嘅拍檔，希望呢套劇可以長拍長有，有一個拍檔喺身邊，好難得㗎！你哋恨唔到㗎喇！」

至於如何形容跟對方的關係？古佩玲直言：「絕種嘅Partner。」陳浚霆很認同：「冇錯！」古佩玲大讚陳浚霆：「真係好好，而且唔係個個Partner嘅性格都夾，啱啱好夾咗。」

被問到二人是否在拍拖？陳浚霆回應：「冇！𠵱家我哋喺後面拍緊手。」二人一同轉身，古佩玲和應：「我哋High-five緊。」

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新CP互補不足

風少和素素這對新CP很受觀眾歡迎，陳浚霆表示：「我都好鍾意呢對CP，好難得有個咁好嘅拍檔，戲內外都好溝得埋。佢好體諒我，因為我比較心急。佢令我Feel到好Calm。」古佩玲覺得：「我哋好夾，佢好心急，我係慢節奏嘅人，咁咪啱啱好互補。」

陳浚霆「放閃」道：「呢個世界上，古佩玲係要受到保護，因為呢種女人開始絕種。佢比較『論盡』，佢會成日整親，今日又整親隻手，腳又瘀，佢唔知點解行平路會跌親。諗緊係咪要幫佢申請個平安鐘喺屋企。佢比較大頭蝦，會成日漏低啲嘢，劇組會交畀我話『你嗰個朋友』。」

古佩玲則謂：「我係確實比較大頭蝦，所以佢好照顧我。」

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三太回歸拆散鴛鴦

談到二人的感情線發展，古佩玲指：「昨天（26日）嗰集就係食榴槤。」陳浚霆指：「衝破咗佢嘅演藝框框。第一次食榴槤。」古佩玲稱她不吃榴槤，「我係真係Get到點解人哋認為榴槤好香。榴槤糖同榴槤千層蛋糕都會食。」

陳浚霆又透露：「未來我哋條線會有好多阻礙。因為三太終於回來，佢亦要嘗試介紹唔同人畀佢識。」古佩玲很期待跟三太合作。陳浚霆笑言：「因為三太長期唔知做咩嘅狀態下估唔到佢會做啲咩，又唔知佢會做錯啲咩。」

相信這對新CP於劇內外的發展都將會成為大家的焦點。

記者：梁樂欣、陳淑霖

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