【月餅熱量】中秋月餅卡路里大比拼　營養師教4招貼士免食滯致肥

▲ 註冊營養師Jim Lau比拼6款月餅熱量。

中秋佳節少不免吃月餅，但其實一個月餅的熱量並不低，進食過量隨時會增磅。註冊營養師Jim Lau近日比拼6款常見月餅的熱量，並分享4個小貼士，教大家消滯去膩，同時避開致肥陷阱。

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註冊營養師Jim Lau於Facebook專頁分享6款月餅的熱量，當中雙黃蓮蓉月餅及五仁月餅的熱量較高，以每100克月餅計算，兩者熱量達400卡或以上，至於冰皮月餅的熱量則相對較低。

點擊下圖看6款月餅的熱量排行榜：

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Jim又檢視了市面19款月餅的熱量，部分月餅雖然標明低糖，但熱量亦不算低，而同一口味的月餅，熱量亦可相差甚遠，挑選時也要留意。

傳統月餅

低糖蛋黃白蓮蓉月餅 444kcal 雙黄蓮蓉月餅 433kcal 金腿五仁月餅 396kcal 雙黃白蓮蓉月餅 406kcal 雙黃蓮蓉月餅 423kcal 雙黃黃蓮蓉月餅 421.6kcal 迷你金華火腿五仁月餅 433kcal

奶黃月餅

流心奶黄月餅 382kcal 低糖奶黃月餅 354kcal 流心奶黃月餅 400kcal

冰皮月餅

冰皮（香甜芒果） 280kcal 冰皮（貓山王榴槤） 260kcal 冰皮（楊枝甘露） 280kcal 冰皮迷你四色月餅 316kcal 冰皮尊貴官燕月餅 283kcal 冰皮迷你八寶月餅 316kcal 榴槤冰皮月餅 192kcal 日式冰皮（牛乳朱古力冰皮） 306.7kcal 日式冰皮（芝士焦糖冰皮） 320kcal

Jim亦分享以下4個消滯、不致肥貼士：

如想解滯，可以飲綠茶、梳打水或食一個奇異果

傳統月餅，每次最多吃1/4個 ，雪糕或冰皮月餅每次可吃1/2個

吃月餅後可進食一些含水溶性纖維的水果，如藍莓和雪梨，有助解滯

不建議將月餅當成正餐，因為對肝膽負擔很大。月餅屬於高脂食物，如果一餐中沒有足夠的碳水化合物或纖維，難以幫助消化脂肪類食物。

內容獲授權轉載，原文刊登於Facebook專頁「Jim Lau - 註冊營養師」。

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責任編輯：沈佩珊