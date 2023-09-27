【月餅熱量】中秋月餅卡路里大比拼 營養師教4招貼士免食滯致肥
保健美顏 17:07 2023/09/27
中秋佳節少不免吃月餅，但其實一個月餅的熱量並不低，進食過量隨時會增磅。註冊營養師Jim Lau近日比拼6款常見月餅的熱量，並分享4個小貼士，教大家消滯去膩，同時避開致肥陷阱。
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註冊營養師Jim Lau於Facebook專頁分享6款月餅的熱量，當中雙黃蓮蓉月餅及五仁月餅的熱量較高，以每100克月餅計算，兩者熱量達400卡或以上，至於冰皮月餅的熱量則相對較低。
點擊下圖看6款月餅的熱量排行榜：
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Jim又檢視了市面19款月餅的熱量，部分月餅雖然標明低糖，但熱量亦不算低，而同一口味的月餅，熱量亦可相差甚遠，挑選時也要留意。
傳統月餅
|低糖蛋黃白蓮蓉月餅
|444kcal
|雙黄蓮蓉月餅
|433kcal
|金腿五仁月餅
|396kcal
|雙黃白蓮蓉月餅
|406kcal
|雙黃蓮蓉月餅
|423kcal
|雙黃黃蓮蓉月餅
|421.6kcal
|迷你金華火腿五仁月餅
|433kcal
奶黃月餅
|流心奶黄月餅
|382kcal
|低糖奶黃月餅
|354kcal
|流心奶黃月餅
|400kcal
冰皮月餅
|冰皮（香甜芒果）
|280kcal
|冰皮（貓山王榴槤）
|260kcal
|冰皮（楊枝甘露）
|280kcal
|冰皮迷你四色月餅
|316kcal
|冰皮尊貴官燕月餅
|283kcal
|冰皮迷你八寶月餅
|316kcal
|榴槤冰皮月餅
|192kcal
|日式冰皮（牛乳朱古力冰皮）
|306.7kcal
|日式冰皮（芝士焦糖冰皮）
|320kcal
Jim亦分享以下4個消滯、不致肥貼士：
- 如想解滯，可以飲綠茶、梳打水或食一個奇異果
- 傳統月餅，每次最多吃1/4個 ，雪糕或冰皮月餅每次可吃1/2個
- 吃月餅後可進食一些含水溶性纖維的水果，如藍莓和雪梨，有助解滯
- 不建議將月餅當成正餐，因為對肝膽負擔很大。月餅屬於高脂食物，如果一餐中沒有足夠的碳水化合物或纖維，難以幫助消化脂肪類食物。
內容獲授權轉載，原文刊登於Facebook專頁「Jim Lau - 註冊營養師」。
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責任編輯：沈佩珊