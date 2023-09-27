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【月餅熱量】中秋月餅卡路里大比拼　營養師教4招貼士免食滯致肥

保健美顏 17:07 2023/09/27

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熱門 林作 名校專區 你好，我的大夫 區區有好校 新手爸媽 東張西望 30＋減肥 MIRROR

註冊營養師Jim Lau比拼6款月餅熱量。

中秋佳節少不免吃月餅，但其實一個月餅的熱量並不低，進食過量隨時會增磅。註冊營養師Jim Lau近日比拼6款常見月餅的熱量，並分享4個小貼士，教大家消滯去膩，同時避開致肥陷阱。

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註冊營養師Jim Lau於Facebook專頁分享6款月餅的熱量，當中雙黃蓮蓉月餅及五仁月餅的熱量較高，以每100克月餅計算，兩者熱量達400卡或以上，至於冰皮月餅的熱量則相對較低。

點擊下圖看6款月餅的熱量排行榜：

點擊圖片放大
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Jim又檢視了市面19款月餅的熱量，部分月餅雖然標明低糖，但熱量亦不算低，而同一口味的月餅，熱量亦可相差甚遠，挑選時也要留意。

傳統月餅

低糖蛋黃白蓮蓉月餅444kcal
雙黄蓮蓉月餅433kcal
金腿五仁月餅396kcal
雙黃白蓮蓉月餅406kcal
雙黃蓮蓉月餅423kcal
雙黃黃蓮蓉月餅421.6kcal
迷你金華火腿五仁月餅433kcal

奶黃月餅

流心奶黄月餅382kcal
低糖奶黃月餅354kcal
流心奶黃月餅400kcal

冰皮月餅

冰皮（香甜芒果）280kcal
冰皮（貓山王榴槤）260kcal
冰皮（楊枝甘露）280kcal
冰皮迷你四色月餅316kcal
冰皮尊貴官燕月餅283kcal
冰皮迷你八寶月餅316kcal
榴槤冰皮月餅192kcal
日式冰皮（牛乳朱古力冰皮）306.7kcal
日式冰皮（芝士焦糖冰皮）320kcal

Jim亦分享以下4個消滯、不致肥貼士：

  • 如想解滯，可以飲綠茶、梳打水或食一個奇異果
  • 傳統月餅，每次最多吃1/4個 ，雪糕或冰皮月餅每次可吃1/2個
  • 吃月餅後可進食一些含水溶性纖維的水果，如藍莓和雪梨，有助解滯
  • 不建議將月餅當成正餐，因為對肝膽負擔很大。月餅屬於高脂食物，如果一餐中沒有足夠的碳水化合物或纖維，難以幫助消化脂肪類食物。

內容獲授權轉載，原文刊登於Facebook專頁「Jim Lau - 註冊營養師」。

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責任編輯：沈佩珊

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