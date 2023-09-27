【你好，我的大夫】陳嘉慧認低調結婚　 男友爆身世與麥明詩有關係

▲ 恭喜晒！

TVB上位小花陳嘉慧傳出將於10月1日在深圳文華東方酒店舉行婚禮，有指男方叫Calvin，家庭背景顯赫，選址在內地舉行是為遷就賓客。

今日（9月27日）男方再被起底，有指Calvin姓夏，現年25、26歲，較27歲的陳嘉慧年輕。

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男友被起底

身為上海人的他，自小就在香港讀書，後來移居新西蘭生活，2015年升讀英國劍橋大學，即是為麥明詩師弟。

出生中產家庭的他，平時出入有司機接送，全家現時住在香港。

而且，早前他被爆與應屆落選港姐高伊聤（Venus）拍拖後，被指喜愛夜蒲的Calvin過去亦經常出入夜場，幾乎每次都被火辣美女包圍，異性緣旺盛。

不過有消息指陳嘉慧與Calvin今年三月才拍拖，短短半年便閃婚，令人揣測可能是有孕在身。

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樣貌「進化」

另外，有指陳嘉慧加入藝訓班前曾兩度割雙眼皮，又表示網上資料顯示日本櫻美林大學畢業的她，其實在日本留班一年，根本沒有大學畢業，並指她曾拍過幾次拖，甚至曾有男友打本給她做生意。

認低調結婚

至於一直「潛水」的嘉慧，今日終於在社交網發文認結婚，她發文：「好多謝大家對我嘅關心。冇錯，我是準備要結婚了❤️👫🏻本身諗住慢慢處理好婚禮嘅事之後先再同大家分享呢件開心事。」

她再否認閃婚：「不過我想講其實我唔係閃婚😂其實我哋籌備咗一段時間。只係另外一半係圈外人，所以想低調🙏希望大家明白同支持，畀啲空間我們吧！應承大家一定會post相同大家分享呢份喜悅。」

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