【鯁喉意外】女子食粥太過心急　誤吞排骨卡住食道致出血

▲ 內地深圳一名女子在喝粥時因太過心急誤吞排骨，結果導致排骨卡在食道中，並刺穿黏膜。

進食時切忌太過心急，否則容易發生意外！深圳一名女子近日在喝粥時就因一時心急，不慎誤將排骨一同吞下肚，結果導致排骨卡在食道入口，更刺破食道引起黏膜出血。最後醫生透過內視鏡的幫助下，耗時40分鐘為女子取出排骨。

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根據《澎湃新聞》報道，該名女子當天早上煮排骨粥，喝的時候比較急，一次喝下一大口，結果馬上便感到頸部出現嚴重疼痛。她隨即到深圳松崗人民醫院求診，照了胸部的電腦斷層掃描（CT Scan）之後發現頸部有異物，於是又照了胃鏡，赫然察覺一塊骨頭卡在食道入口；應診的消化內科主治醫生戴大謀表示：

兩邊比較鋒利，已經刺破了黏膜扎進食道裡，這是異物導致的黏膜出血。

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戴大謀指，為了盡量不傷害女子的食道，總共用了40分鐘才將排骨取出，之後再處理食道內的傷口，「取出來的骨頭呈一個扇形的形狀，旁邊都是鋸齒狀非常鋒利」。該名女子經過治療後，目前已出院回家。

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責任編輯：羅嘉欣