【學習支援】小學測考呈分試接踵而至　揀選補習班功課輔導班要點

▲ 教育專家分享為小學生揀選功課輔導班要點。（iStock圖片）

開學不久，功課、測驗和考試還未「密鑼緊鼓」，部份小學生家長會安排學生在十月才開始補習。隨十月到來，補習社將會愈來愈繁忙。如何選擇適合的小學補習社將影響學生學習，其中又以如何選擇合適的「功課輔導班」影響最大，甚至影響家庭生活。

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了解學生需要和「功課輔導班」

一些學生非常自律，能自行妥善完成家課，複習所學，「專科補習班」可能更適合這些學生，反之「功課輔導班」則可滿足其需要。坊間大部分「功課輔導班」都揉合了「託管」服務，學生每天放學後到補習社二到三小時，既要完成功課，也要溫習默書和測驗。

顧名思義，「功課輔導班」導師主要的工作是輔導學生完成功課，以收鞏固知識之效。完成功課後，導師會安排不同練習或協助學生溫習默書和測驗。基於成本所限，「功課輔導班」難以施行「小班教學」。縱然導師有「三頭六臂」，也不可能滿足學生所有學習需要。「功課輔導班」的核心是輔導學生完成家課，以「功課」為媒介鞏固在校所學，「提升成績」或改善特定能力（例如寫作技巧或閱讀能力）是次要目的。了解「功課輔導班」的目標及其所限，家長方能選擇合適的「功課輔導班」。

如何選擇功課輔導班？

一般「功課輔導班」有十到二十位學生，導師必須面對學生有「學習差異」的情況。若一班學生來自多個年級，導師將難以處理。故此，家長可以留意「功課輔導班」的學生分布，以分析該班的教學效能。若一班學生多為同一年級，甚至來自相同學校，其導師的教學質素更容易維持。如學生每天要完成大量校本作業，那麼混齡班級就無法滿足其學習需要。

另一方面，「功課輔導班」以「班」為單位，家長必須了解該補習社是否有制度和措施發揮「班」的教學優勢。良好學習氣氛能夠激勵學生更投入學習，良好的「班級管理」則能確保學生的學習效率，發揮良好的「朋輩效應」（peer effects）。若導師沒有適當的方法控制學生的紀律，莫說朋輩效應，就連好好敦促學生完成功課也是難事。

此外，家長也要考慮補習社的地理位置，交通方便的補習社減少學生和家長的通學時間，提高學習效率。補習社儼如社區和家庭的小夥伴，若遭逢惡劣天氣或其他突發狀況，學生都可以輕易往返補習社，得到不同學習支援。

家長清晰理解「功課輔導班」乃至補習社的功能，與補習社保持緊密溝通，方能發揮「補習」的最大效益。期考和呈分試接踵而來，期望家長和學生都可以選好補習班，找到適合的補習社。

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