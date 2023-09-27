【開心速遞】鄧永健與趙希洛緣盡感不捨　吳展驊盼認識宅女譚坤倫期待感情戲

▲ Ivan（鄧永健飾）、Mouse（吳展驊飾）和CPU（譚坤倫飾）齊齊受訪。（越玲瓏 攝）

TVB處境劇《愛‧回家之開心速遞》於今天（27日）在電視城舉行「開心迎中秋」活動，多位劇中演員均有現身玩遊戲，並跟傳媒宣傳劇集。

剛剛受情傷的Ivan（鄧永健飾）與無知May（趙希洛飾）緣盡，Ivan與同為IT部門的Mouse（吳展驊飾）和CPU（譚坤倫飾）一同接受TOPick訪問分享箇中感受。

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不捨得趙希洛離巢

鄧永健表示：「Router喺啱啱播出嗰集受情傷，變返以前，所以有集叫『Router再現』。」

Ivan和無知May拍拖3年，很多觀眾都不捨得這對CP，鄧永健亦有同感：「當然會（不捨得），大家共事咗咁多年。大家都好投入角色中。」

譚坤倫感慨道：「除咗角色外，亦少咗個同事。有Keep Contact，但公司少咗見，始終差啲，一定唔捨得！」

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▲ （IG圖片）

IT三子有建議

最近出Pool的「CPU」譚坤倫提議：「平時佢幫我哋去搵女朋友，不如寫返集我哋幫返佢搵女朋友。」鄧永健笑言：「都幾好笑！當然最後都係等公司安排。」

被問到期望的未來對象是怎樣？「Mouse」吳展驊希望：「對手都宅一啲，大家嘅Chemistry會更加宅。」鄧永健指：「全集兩個人喺屋企拍都得。」吳展驊笑謂：「就係全集都係打手機，然後唔講嘢。」鄧永健則覺得：「我就無所謂，咩類型都OK，唔同類型撞埋都有化學作用出現到。」

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譚坤倫期待未來感情戲

成功脫單的譚坤倫有感而發：「我出咗Pool，但仲期待緊之後點樣發展。我都好開心，由PA搵我第一日做《開心速遞》，我等咗好耐喇，點知真係有得做！做嘅時候又期待緊會唔會畀我有感情線，又畀我等到。𠵱家希望寫到更好笑嘅劇情。」

他續說：「我哋每日都好期待劇情，等出劇本睇吓會唔會有我哋。」

鄧永健指：「都要睇吓佢哋係點發展，暫時都係肌肉上嘅接觸而令到佢哋一齊，唔知之後會唔會多啲真感情出現？」譚坤倫認為：「我都希望有多啲交流，會唔會佢帶我點樣去改變呢？」鄧永健開玩笑：「或者佢練到有腹肌呢！」譚坤倫和應：「之後到我鍾意佢啲腹肌。」

未知之後IT部門的感情線會如何發展呢？

記者：梁樂欣、陳淑霖

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