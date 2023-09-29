【TOPick診症室】移英前夕賣樓辭工後揭患乳癌　港媽留港與否陷入兩難

▲ 移英前夕賣樓辭工後揭患乳癌，港媽留港與否陷兩難。

近年香港移民潮興起，但若果移民前夕才發現身患乳癌，病人的去留該如何決定？有專科醫生便分享，曾遇見一名年約40歲的女病患，於移民英國前夕，才證實自己患上乳癌2期。儘管當時已辭工賣樓，家中小朋友亦已退學，但女病人幾經考慮，最終仍決定將移民計劃擱置，並於香港接受手術切除腫瘤，目前情況穩定。

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個案分享

外科專科醫生黎逸玲接受TOPick訪問時表示，該名40歲女士因準備移民，所以於出發前數星期前做了一個全身檢查，結果通過超聲波及X光乳房造影檢查，證實自己患上乳癌2期。

黎逸玲指，女病人的乳癌症狀其實並不明顯，身上亦摸不到明顯硬塊，因此當確診乳癌時，一度非常徬徨，因女病人與丈夫已經辭工，樓亦賣了，小朋友亦已退學。惟當女病人冷靜下來，最終仍決定將移民英國的計劃緊急剎停，並重新於香港安頓兼接受手術，包括將局部乳房、前哨淋巴及全淋巴腫瘤切除。手術後，女病人要接受一連串電療，化療等後續治療，再配合荷爾蒙藥物及標靶藥，目前狀況穩定，不過仍需定期覆診。

黎逸玲表示，一般患上乳癌的女病人均比較擔心緊張，如果真的移民外國，身邊的親友又不在自己身邊時，可能會增加憂慮及適應難度。因此，她提醒一些有意移民的病患，於作出決定前，應充分了解當地的醫療體制及與家人仔細商討。

我相信病人選擇留下的原因，因為她的家人朋友全部在香港。

乳房檢查

此外，黎逸玲又呼籲40歲以上女性，要定期做乳房檢查，包括乳房X光造影或超聲波檢查，希望可以於最早的時候發現乳癌的出現。她指一旦腫瘤並非特別明顯，或於肌肉較深入位置，此時病人即使自摸乳房，很大可能亦摸不到硬塊，因此定期透過儀器檢測便更形重要。

不適合做局部乳房切除的人士

黎逸玲表示有3類人其實不適合做局部乳房切除，第1類是乳癌復發病人，病人之前曾做過局部乳房切除，但又有復發情況。第2類是本身不適合做電療的病人，因為局部乳房切除的病人是必須配合電療，懷孕病人，有軟組織疾病的病人，均是不能做電療，因此對她們而言，便只能選擇全乳房切除。第3類是同一邊乳房，不止一個腫瘤，可能2個以上，而如果2個以上的腫瘤分隔較開的話，病人亦沒法進行局部乳房切除。

▲ 外科專科醫生黎逸玲 (越玲瓏攝)

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記者 : 容惠玲