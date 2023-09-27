【冒認人員】涉冒認廉署人員商人罪成候判　官指被告說法不合邏輯

▲ 被告譚榮柏被裁定冒充廉署人員等共8罪成，還押候判。資料圖片

67歲男商人涉冒認廉署人員，為捲入車禍索償的女友查詢索償者的診所收據，於案件開審前上傳指控診所職員為廉署「偽造」閉路電視片段的影片至網絡，被控冒充廉政公署人員及妨礙司法公正共8罪，今（27日）在西九龍裁判法院被裁定全部罪名成立。裁判官指控方證人誠實可靠，被告指稱廉署寫劇本要求控方證人配合一說不合邏輯。裁判官懷疑被告有被害妄想症，先索取背景和精神科報告，還押至10月11日判刑。

被告譚榮柏（67歲，商人）被控於2021年11月5日，在香港向黃結敏、林肖紅及林璟瑋冒充廉署人員；及於或約於2022年12月22日，在本案開審前在YouTube 上載5段片段，聲稱黃結敏、林肖紅、林璟瑋、譚美玲和蔡國棟曾替控方偽造對被告不利的閉路電視片段。

裁判官曾慶東指，控方證人均誠實可靠，接納他們的證供。裁判官指，證人與被告或廉署調查人員互不相識，證人與廉署合作並無好處，證人和被告之間亦無利益衝突，毋需誣衊被告是廉署人員。對於被告指廉署寫劇本要診所職員配合錄製閉路電視片段，裁判官指雙方合作誣衊被告說法不合常理和邏輯，亦欠證據支持。

裁判官續指，被告將指控診所職員為廉署偽造閉路電視片段的影片上傳至YouTube，目的是嚇怕證人不說真話，影響廉署的檢控決定，裁定被告所有罪名成立。

裁判官問及辯方律師索取指示時，有否跡象覺得被告有精神問題，辯方律師表示有懷疑。裁判官續說，被告廣泛地認為一些完全風馬牛不相及的人會對其不利，擔心被告是否有精神問題，為保障被告利益，先索取精神科報告及背景報告，以探討是否適合判醫院令，押後至10月11日判刑，被告須還押。

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記者：陳曉欣