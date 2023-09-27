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【開心速遞】羅雪妍揭與「CPU」戀情發展　Uki因角色中文名鬧出笑料【有片】

娛樂 19:10 2023/09/27

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【開心速遞】羅雪妍揭與「CPU」戀情發展　Uki因角色中文名鬧出笑料

處境劇《愛‧回家之開心速遞》的「CP線」一向備受劇迷關注，近日有「素素」古佩玲與「風少」陳浚霆，又有「CPU」譚坤倫與「Gigi」羅雪妍，看得令人為他們著緊！

羅雪妍（Uki）在今日（9月27日）下午《開心速遞》活動過後，接受TOPick訪問，分享CPU、Gigi的感情發展！

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CPU+Gigi戀情進展如何？

Uki在《開心速遞》所演的Gigi與接龍IT三子之一的CPU（譚坤倫飾）有感情線，早前劇情交代Gigi以KC（歐瑞偉飾）來刺激CPU，Uki透露：「其實到依家都仲未有同佢（CPU）有好大嘅進展，都仲係停留喺網絡，因為佢實在係太過怕醜，就諗方法點樣同佢再進一步多啲，但都係好緩慢，暫時都係同之前個狀態差唔多。」

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Uki喜歡肌肉男？

Gigi迷戀著CPU的肌肉，現實中的Uki又是否喜歡「肌肉男」？她直言：「我細個嘅時候唔係好鍾意肌肉男，覺得太大隻係好有壓力，但大個之後可能荷爾蒙嘅變化，女仔係特別鐘意大隻啲。」

Uki所演的Gigi對腹肌「流口水」！（IG圖片）

角色名「區瑞葦」鬧笑料

《開心速遞》劇情早前講到Gigi調至接龍法律部工作，因其角色中文名為區瑞葦，造就區瑞葦與「KC」歐瑞偉同場，十分搞笑！

Uki回想起尚未拍攝該集時，她在公司走廊聽到有人大叫「歐瑞偉」，於是她與瑞偉哥同時問「咩事啊？」。而有部份人也會稱她做「區瑞葦」，而不是Uki或Gigi。

「KC」歐瑞偉與「區瑞葦」（影片截圖）

再拍YouTube片？

Uki參加《2020香港小姐競選》後入行，她在選美前曾在YouTube開設頻道分享美容心得，她直言自己一直也很想拍片，奈何現時工作也很繁忙、剪片需花上不少時間，故現時想集中拍vlog小短片。

記者：梁樂欣、陳淑霖

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