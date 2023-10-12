迎合時代發展  發揮創新力量  參加「香港中學生職業專才教育比賽2023/24」  

近年智能科技急劇發展，新興的科技產物已融入我們的日常生活，智能科技行業進入大眾的視野，受到社會關注。職業專才教育（Vocational and Professional Education and Training, VPET）為年輕人提供社會發展趨勢的工作專業知識與技能，重視理論與實踐的學習路徑。爲了迎合社區生活與科技的融合，培養智能產業的人才，發掘新一代學生創新潛能的「企業技術學院網絡」（Corporate Tech Academy Network，下稱「CTAN」）CTAN即將舉辦「香港中學生職業專才教育比賽2023/24」。希望中一至中五的學生可以透過比賽發揮創新思維，利用人工智能等新興技術解決生活上遇到的問題，以及認識VPET，並運用到社區生活上。

▲ 2022年頒獎嘉賓與得獎學生的大合照。

滙聚不同企業 積極培養技術人才



CTAN成立於2018年，由中電學院 (CLP Power Academy)、香港國際航空學院 (Hong Kong International Aviation Academy)、香港建造學院 (Hong Kong Institute of Construction)、香港專業教育學院工程學科 (IVE Engineering) 、生產力學院 (HKPC Academy)、港鐵學院 (MTR Academy) 和中華煤氣培訓學院 (Towngas Training Institute) 組成。企業技術學院網絡主席張建中工程師表示：「我們建立CTAN目的是通過該網絡促進VPET，以培養一支技術熟練的專業隊伍，在不同行業支援香港整體的可持續增長、終身學習文化，以及為年青人提供更多發展機會。」

▲ CTAN緊貼社會發展，提供學生新興行業的學習機會和資源，為社會培訓各個專業科技產業的未來棟樑。

期望學生應用科技到生活 貢獻社會

隨着人工智能、大數據等面世，學習已經不單追求成績，更是需要培養學生的解難能力以及適應未來科技日新月異的思維。 Z世代漸漸投入職場，融入時代發展的一環，智能科技的應用與現代人的生活變得密不可分。是次比賽CTAN以「職業專才技能，塑造智慧社區」為主題，結合新興智慧科技與社區生活的元素，希望發掘新一代的創新能力，加強他們對智能科技的認識，以及提供機會讓學生發揮創意，把新興科技融入社區生活中，期望他們將來能夠發展所長，貢獻社會。企業技術學院網絡前主席潘偉賢教授在「香港中學生職業專才教育比賽2022」分享表示：「未來二、三十年是香港職業專才的一個黃金機會，很多基建與發展計劃展開，而這些發展均需要很多職業專才。」

▲ 企業技術學院網絡主席張建中工程師表示，建立CTAN的目的是促進VPET，以培養技術熟練的專業隊伍，在不同行業支援香港整體的可持續增長。

▲ 今屆比賽CTAN以「職業專才技能，塑造智慧社區」為主題，結合新興智慧科技與社區生活的元素，希望發掘新一代的創新能力。

加深學生對VPET的認識

CTAN於今年再次舉辦「香港中學生職業專才教育比賽2023/24」，是次獲教育局、機電工程署、九龍地域校長聯會、香港島校長聯會、新界校長會支持，誠邀全港中一至中五的全日制學生以2至5人的小組形式參與，期望學生透過互相溝通、學習、思考及組織，加深學生對VPET的認識。大會亦提供商場或公共區域展出學生作品，讓大眾加以認識及參與VPET的活動，創造三贏局面，包括學生的人生規劃、職業專才發展和行業人才的長遠可持續發展。

▲ 2022年入圍組別的作品在商場公開展覽，吸引不少公眾人士參觀。

▲ 智能科技的應用與現代人的生活密不可分，比賽提供機會讓學生發揮創意，把新興科技融入社區生活中。

優勝組別可贏取豐富獎學金

今屆比賽將以「職業專才技能，塑造智慧社區」為主題，要求學生以6至10張簡報檔案或片長不多於4分鐘的短片提案，闡述有關今屆主題的構思，鼓勵學生發揮創意，以人工智能和物聯網等新興技術解決生活遇到的各種問題。入圍後學生需要製作一份簡報和一個實體模型，向評判團展示概念的細節和可行性。

比賽已正式公開接受報名，於2023年10月31日（星期二）截止，歡迎所有中一至中五全日制學生參與。獎項方面今屆設有冠、亞及季軍各一隊、最具創意大獎（一隊）以及優異獎（兩隊）等6個獎項，各個獎項均獲頒發證書，以及高達HKD 3,000的獎學金，而參賽隊伍均可獲發參與證書。爲了提高學生對VPET以及有關行業的資訊和認識，主辦機構在3月會舉行行業參觀及工作坊，涵蓋電力行業、航空業、建造業、鐵路業及燃氣業等，鼓勵學生參與和學習，有助其參賽作品的内容構思。

▲ 上屆冠軍得獎組別為新生命教育協會平安福音中學，得獎學生在台上分享心得。

香港中學生職業專才教育比賽2023/24

參賽資格

全日制中一至中五學生

參賽組別

- 以學校為單位，每間學校最多可派出 2 組參賽隊伍，並須獲校長／老師認可；

- 就讀同一學校的學生以隊際形式參賽，每隊 2 至 5 人，其中一位學生擔任組長，每位學生只可參與一組參賽隊伍；

- 每組參賽隊伍只可遞交一份作品，同一份作品不可遞交多於一次。

報名日期：

2023年10月31日截止

報名方法

參加比賽的學生須於2023年10月31日（星期二）或之前，填寫網上表格 （https://bitly.ws/V6GK），或把填妥的參賽表格電郵至香港國際航空學院 （vpet@hkiaaacademy.com）

參賽内容

初賽

每組隊伍須於2024年1月31日（星期三）或之前，向香港國際航空學院遞交不多於10MB的簡報檔案6至10張或片長不多於 4 分鐘的短片，介紹「職業專才技能，塑造智慧社區」的構思。

決賽

決賽於 2024年4月27日（星期六）在生產力局大樓舉行，隊伍向評判團以簡報及實體模型發表提案。入圍隊伍於2024年3月29日（星期五）或之前向香港國際航空學院遞交完整簡報檔案及實體模型多角度相片6張，每組隊伍有8分鐘時間向評判團滙報，另設有2分鐘的答問時間。

獎項

冠軍 (一隊) 證書及獎學金 HK $3,000

亞軍 (一隊) 證書及獎學金 HK $2,000

季軍 (一隊) 證書及獎學金 HK $1,000

最具創意大獎 (一隊) 證書及獎學金 HK $800

優異獎 (兩隊) 證書及獎學金 HK $500

職業專才教育比賽2023/24網上簡介會

日期及時間︰2023年12月8日（網上進行）

查詢︰vpet@hkiaaacademy.com

比賽詳情：https://www.ctan-vpet.com/tc/coming-events/1



（特約）